Meghan Markle, o nouă încercare de a face bani. Ce face în episodul de Crăciun pe Netflix

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a anunțat data de lansare a unui episod special de sărbători din cadrul seriei sale de lifestyle, găzduită pe Netflix.

Producţia, intitulată With Love, Meghan: Holiday Celebration, va debuta pe 3 decembrie 2025 şi este realizată în reședința ei din Montecito, California.

În postarea de pe Instagram, Meghan Markle şi-a exprimat invitaţia: „Îmbrățișează tradițiile și creează altele noi în acest sezon de sărbători. Cu dragoste, Meghan: Sărbătorile vor apărea pe 3 decembrie pe @netflix.”

Producția este descrisă de Netflix astfel:

„În decembrie, alătură-te lui Meghan în Montecito pentru o sărbătoare magică. Împreună, prietenii și familia decorează sălile, creează mese festive, creează cadouri emoționante și împărtășesc momente de râs – cu instrucțiuni simple de urmat acasă.”

Conţinutul vizual asociat anunțului o arată pe Meghan purtând o rochie verde, lângă o masă decorată festiv, cu lumânări, sticlărie, panglici şi vegetaţie.

Aceasta marchează primul episod de sărbători al seriei și continuă formatul început cu sezoanele anterioare.

Colaborarea dintre Meghan şi Netflix continuă în contextul companiei sale de producţie, Archewell Productions. În august 2025 s‑a încheiat un acord de tip „first look” pe mai mulţi ani, care include această producţie specială de sărbători.

Seria iniţială With Love, Meghan a debutat pe 4 martie 2025, cu o tematică de lifestyle, gătit şi grădinărit, şi o filmare principală la ferma ei din Montecito.

Data de lansare pentru specialul de sărbători: 3 decembrie 2025.

Formatul va include preparate festive, decoraţiuni, cadouri de făcut acasă, alături de prieteni şi familie.

Imaginea‑promo o plasează pe Meghan într‑o atmosferă elegant‑festivă, sugerând o combinaţie între tradiţie şi stil modern.

Acest anunţ reflectă direcţia de extindere a brandului personal al Ducesei de Sussex, atât în televiziune/streaming cât şi în lifestyle şi produse aferente.

De asemenea, marchează o continuare a prezenţei sale în spaţiul media internaţional şi oferă un exemplu de conţinut de sărbători creat în stilul „entertainer‑lifestyle”.