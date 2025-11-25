Vizită regală cu surprize. Prințesa de Walles și gestul care a luat prin surprindere gazdele
- Iulia Moise
- 25 noiembrie 2025, 21:40
Roman Kemp, personalitate TV și radio din Regatul Unit, a dezvăluit într-un interviu pentru The Sun un moment surprinzător din timpul unei vizite a prințesei de Wales la locuința părinților săi, în anul 2023.
Kemp a povestit că, la sosirea lui Kate Middleton, a observat că toți ceilalți oaspeți și-au scos pantofii — iar prințesa nu a ezitat să facă la fel.
Momente desprinse din cotidian
Roman Kemp, fiul cântăreților Martin Kemp și Shirlie Holliman, a invitat-o pe prințesă la casa părinților săi pentru a filma un scurt material pentru campania „Shaping Us”, care promovează importanța dezvoltării din primele zile ale copilăriei.
„M-a întrebat dacă putem face filmările la mine acasă. I-am zis: «Casa părinților mei e mult mai frumoasă, hai să o facem acolo»” le-a spus Kemp jurnaliștilor.
La intrare, Kate a observat că ceilalți invitați își lăsaseră încălțămintea și „s-a oferit să se descalțe”. Roman a declarat că a fost un moment „ieșit din comun”:
„Cumva, nu te aștepți niciodată să vezi un membru al Familiei Regale în șosete!”
Atmosfera familială la masa de ceai
Potrivit relatării lui Roman, a ieșit pentru o clipă și când s-a întors, „viitoarea regină bea ceai și mănâncă biscuiți cu mama și cu tata!”
Gestul de a scoate pantofii și de a se așeza la masă alături de familia Kemp a fost o dovadă de politete din partea prințesei, spune Roman, care a fost surprins de naturalețea momentului.
Un cadou simplu, dar apreciat
În timpul vizitei, familia Kemp i-a oferit lui Kate suc de mere făcută în grădina lor, ca mic cadou de rămas-bun.
„Mai târziu, părinții mei i-au dat acasă, ca un mic cadou, puțin din sucul de mere pe care îl storseseră în grădină.”
Câteva săptămâni mai târziu, prințesa a trimis o scrisoare de mulțumire: „Câteva săptămâni mai târziu, ea a scris o scrisoare încântătoare... spunând că Prințului George îi place sucul” a declarat Roman.
Recunoaștere reciprocă
Roman a mai spus că a primit și el o notă de mulțumire de la Kate:
„Mi-a scris cu mare amabilitate și un bilet de mulțumire pe care l-am înrămat pe peretele din casă.”
Acest detaliu sugerează că nu a fost doar un gest politic, ci unul personal, apreciat de cele două părți.
Context prin campania Shaping Us
Vizita s-a desfășurat în cadrul campaniei „Shaping Us”, inițiativă coordonată de Kate pentru a evidenția cât de mult contează primii ani de viață în dezvoltarea unei societăți sănătoase.
Kemp s-a implicat în acest proiect grație propriului său interes pentru sănătatea mintală, după ce a realizat un documentar despre criza sinuciderilor în rândul tinerilor bărbați.
Gestul lui Kate a fost relatat de mai multe publicații drept un semn de modestie și respect față de gazdă, într-un moment care a rupt puțin din imaginea protocolară a familiei regale.
Potrivit lui Roman, urmărea însă mai mult un dialog sincer, nu doar o apariție formală.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.