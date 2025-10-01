Prințul William, încă îndurerat: Pentru mine Windsor este ea

Prințul William a declarat că simte un dor profund de bunicii săi, regretata regină Elizabeth a II-a și Prințul Philip, în timpul unui interviu rar pentru televiziune, oferind o privire intimă asupra vieții sale de familie.

În timp ce îi făcea actorului canadian Eugene Levy un tur al Castelului Windsor, moștenitorul coroanei a mărturisit cu emoție:

„Pentru mine, Windsor este ea”.

Într-un episod al documentarului de comedie The Reluctant Traveller, Prințul William a discutat despre legătura sa profundă cu bunicii săi și despre moștenirea pe care aceștia i-au lăsat-o.

„Îmi lipsesc bunica și bunicul. Au fost schimbări majore în viața mea, iar faptul că nu mai sunt aici se simte în fiecare colț al acestui castel,” a spus William.

Moștenitorul coroanei britanice a subliniat că iubirea reginei pentru Castelul Windsor și pentru caii săi de la Royal Mews a făcut ca această reședință să fie atât de specială.

„Ea își petrecea cea mai mare parte a timpului aici și asta este ceva ce vreau să împărtășesc. Să te plimbi prin aceste încăperi și să vezi totul așa cum și-ar fi dorit ea este o responsabilitate pe care o iau foarte în serios,” a adăugat Prințul.

Familia lui Prințul William s-a mutat la reședința din Windsor în august 2022 și locuiește în prezent la Adelaide Cottage, urmând ca până de Crăciun să se mute în Forest Lodge, un loc mai spațios și mai privat.

Proprietatea a fost descrisă drept „căminul lor pentru totdeauna”, oferind intimitate și libertate departe de agitația Londrei.

În interviu, prințul a mai explicat dificultățile personale din ultimele luni. Soția sa, Kate, și tatăl său, regele Charles, au trecut recent prin tratamente medicale complexe, inclusiv pentru cancer.

„2024 a fost cel mai greu an din viața mea. Viața ne testează în mod constant și modul în care depășim aceste momente ne definește,” a spus William, reflectând asupra provocărilor familiale.

Aceste mărturisiri vin într-un moment în care William încearcă să echilibreze responsabilitățile regale cu viața personală, inclusiv creșterea celor trei copii ai săi: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

„Să fii aici, să împărtășești aceste povești și să continui tradiția familiei, este o parte esențială a ceea ce înseamnă să fii Prințul de Wales,” a spus el.

Pe plan internațional, declarațiile sale au fost percepute ca o modalitate de a umaniza figura regală, prezentându-l pe moștenitorul coroanei ca un om care trăiește emoții reale, legate de familie și responsabilități.

Vizibil emoționat, William a subliniat că legătura cu bunicii săi și cu Castelul Windsor îi oferă puterea de a merge mai departe și de a inspira respect și afecțiune în rândul publicului.