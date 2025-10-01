Prințul William și Prințesa Kate, gesturi care acum zece ani ar fi fost inacceptabile

Prințul continuă să folosească social media pentru a oferi publicului o privire asupra activităților regale, după ce marți, 29 septembrie, paginile de Instagram și X ale Prințului și Prințesei de Wales au distribuit un videoclip din timpul întâlnirii cu Prințul Moștenitor al Kuweitului, Înălțimea Sa Sheikh Sabah Al-Sabah, la Castelul Windsor.

Înregistrarea surprinde momentul în care William, în vârstă de 43 de ani, îl întâmpină pe Prințul Kuweitului, într-o manieră oficială, dar prietenoasă, subliniind eforturile sale de a aduce monarhia mai aproape de public.

„Prințul și Prințesa sunt dornici să facă lucrurile în felul lor”, a declarat un purtător de cuvânt pentru PEOPLE în 2023.

Videoclipul de la Windsor ilustrează modul în care Prințul William utilizează social media pentru a oferi transparență asupra activităților regale, inclusiv acelea care se desfășoară de obicei în culise.

În filmare, Prințul apare îmbrăcat într-un costum elegant, întâmpinându-l pe Prințul Moștenitor al Kuweitului, 72 de ani, cu strângere de mână și conversații formale. Înregistrarea alternează cadrele cu imagini ale castelului, oferind un context vizual complet.

Welcoming The Crown Prince of Kuwait His Highness Sheikh Sabah Al-Sabah to Windsor today 🇰🇼🇬🇧 pic.twitter.com/Y1LLmZ1U8T — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 29, 2025

Această practică de documentare publică a întâlnirilor oficiale este în conformitate cu tradiția reginei, care permitea ca fotograful oficial al regelui să surprindă momente din audiențele cu lideri străini.

Spre deosebire de întâlnirile regale complet private, aceste clipuri pe social media ajută la crearea unei imagini accesibile și apropiate a membrilor familiei regale, în special pentru tinerii urmăritori și pentru cei interesați de viața oficială a Casei Regale Britanice.

În afară de videoclipuri, Prințul și Prințesa de Wales au distribuit și fotografii mai personale, cum ar fi instantanee de la un banchet de stat în Franța sau fotografii de familie de la Trooping the Colour, unde apar împreună cu cei trei copii ai lor.

Această strategie are ca scop nu doar modernizarea imaginii regale, ci și promovarea unor valori precum sănătatea mintală, bunăstarea familiei și echilibrul între viața personală și cea profesională.

Un purtător de cuvânt a subliniat:

„Ei sunt interesați să abordeze monarhia într-un mod relevant pentru prezent, păstrând în același timp tradiția și solemnitatea instituției.”

Această abordare a atras reacții pozitive din partea publicului, care apreciază transparența și accesibilitatea oferite prin social media.

Ready for what promises to be a wonderful State Banquet this evening in Windsor 🇫🇷🇬🇧 pic.twitter.com/l07Jg4olOd — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 8, 2025

Totodată, surse apropiate Prințului William au menționat că el „se gândește cum să facă coroana mai relevantă pentru viitor, astfel încât ceremonia să fie modernă, dar să unească națiunea și Commonwealth-ul”.

Adoptarea social media de către Prințul William și Prințesa Kate reflectă o tendință mai largă de modernizare a monarhiei britanice.

Într-o perioadă în care comunicarea digitală domină viața publică, astfel de inițiative contribuie la creșterea implicării și interesului publicului, în special al tinerilor.

În plus, ele permit Casei Regale să transmită mesaje sociale și de responsabilitate publică, precum combaterea schimbărilor climatice, sprijinirea copiilor vulnerabili sau reducerea sărăciei.

Această strategie ar putea avea efecte semnificative pe plan politic și social, consolidând imaginea regatului ca o instituție adaptabilă la vremurile moderne și deschisă dialogului cu cetățenii.

În plus, reflectă o abordare pragmatică asupra viitoarei încoronări a Prințului William, care, conform surselor, „va arăta și se va simți diferit, fiind concepută să fie relevantă și unificatoare pentru întreaga națiune”.