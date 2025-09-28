Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Diana. A fost o premieră la Buckingham

Gestul istoric făcut de Regina Elisabeta pentru Prințesa Diana. Pe 6 septembrie 1997, Londra a fost scena uneia dintre cele mai emoționante ceremonii funerare ale secolului: înmormântarea Prințesei Diana.

Peste un milion de oameni au ieșit pe străzile capitalei britanice pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar imaginile ceremoniei au fost urmărite la televizor de mai mult de 2,5 miliarde de persoane la nivel global.

În centrul atenției nu a fost doar durerea publicului, ci și gestul istoric al Reginei Elisabeta a II-a, care a schimbat pentru totdeauna percepția asupra monarhiei.

Moartea Prințesei Diana, pe 31 august 1997, într-un tragic accident de mașină în tunelul Pont de l'Alma din Paris, a provocat șoc și confuzie în întreaga lume. La doar 36 de ani, Diana și-a pierdut viața în urma impactului, împreună cu iubitul ei, Dodi al-Fayed.

Singurul supraviețuitor a fost bodyguardul personal al Prințesei. În contextul acestui eveniment tragic, Casa Regală a Marii Britanii a fost supusă unei presiuni enorme: familia regală era criticată pentru răceala afișată, iar regina Elisabeta era percepută de unii ca fiind responsabilă, indirect, pentru crizele prin care trecuse familia, inclusiv divorțul Dianei de Charles.

În fața acestei situații, Regina Elisabeta a simțit că trebuie să facă un gest care să restabilească legătura dintre monarhie și popor. Regina a luat o decizie de compromis: chiar dacă Diana nu mai era membru activ al Casei Regale, funeraliile să fie de rang regal.

Nu exista, însă, un plan prestabilit pentru acest tip de ceremonie. Totuși, Elisabeta a activat „Operațiunea Tay Bridge”, inițial concepută pentru înmormântarea Reginei Mamă, adaptând-o pentru a-i acorda Dianei un omagiu regal și impresionant.

La Palatul Buckingham, drapelul a fost coborât în bernă, iar sicriul Prințesei, confecționat din plumb – un privilegiu rezervat capetelor încoronate – a fost acoperit cu drapelul regal. Însă punctul culminant al ceremoniei a fost gestul personal al Reginei Elisabeta.

În momentul în care sicriul Dianei a trecut pe lângă ea, suverana s-a aplecat elegant în fața fostei sale nurori, oferind o reverență unică în istoria monarhiei britanice. Acesta a fost pentru prima dată când un monarh s-a plecat astfel în fața unei persoane de rang inferior, într-un gest de respect și recunoaștere publică.

Gestul reginei nu a fost doar simbolic, ci și diplomatic și emoțional. În zilele premergătoare funeraliilor, Elisabeta nu a făcut nicio declarație publică, concentrându-se pe consolare și sprijin pentru prinții William și Harry, care aveau doar 15 și 12 ani.

Regina a fost alături de aceștia, oferindu-le sprijin și protecție, chiar dacă pentru public părea distantă. Momentul în care s-a apropiat de mulțimea adunată la Palatul Buckingham, discutând cu oameni care aduceau flori și mesaje de omagiu, a fost perceput ca o reconciliere între Casa Regală și cetățeni, care o văzuseră anterior distantă.

Discursul public al Reginei Elisabeta a întărit gestul fizic: „La bine și la rău, ea nu și-a pierdut niciodată capacitatea de a zâmbi și de a râde, și nici de a-i inspira pe ceilalți cu căldura și bunătatea ei. Am admirat-o și respectat-o pentru energia și angajamentul ei față de ceilalți.”

Număr record de telespectatori

Ceremonia a atras un număr record de telespectatori și a lăsat amintiri durabile în inimile celor care au urmărit-o. Pe străzile Londrei, milioane de oameni au condus sicriul pe ultimul drum, iar cantități impresionante de flori – peste 10 tone – au fost strânse de pe bulevardele capitalei, o dovadă a impactului emoțional pe care Diana îl avea asupra publicului.

Gestul reginei Elisabeta a II-a, reverența sa elegantă și atent gândită, rămâne unul dintre cele mai comentate și admirate momente din istoria monarhiei britanice, ilustrând puterea simbolică a unei acțiuni simple, dar pline de semnificație.