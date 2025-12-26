Care era rețeta preferată de Crăciun a regretatei Regine Elisabeta. Cum se prepară
- Emma Cristescu
- 26 decembrie 2025, 10:58
Regina Elisabeta a II-a a avut o pasiune deosebită pentru budinca de Crăciun, iar acum rețeta acestui desert regal a fost făcută publică de bucătarul Darren Grady. Profesionistul, care a lucrat ani de zile în bucătăriile Casei Regale, a dezvăluit cum poate fi pregătit acasă desertul favorit al suveranei.
Rețeta preferată a Reginei Elisabeta
Crăciunul în familia regală este o sărbătoare bine orchestrată. Ziua începe cu micul dejun, urmat de participarea la slujba de la biserică, după care membrii familiei se întorc acasă pentru un ospăț cu curcan la cuptor, garnituri variate și deserturi tradiționale. Budinca de Crăciun, servită cu sos de brandy, este urmată de ceaiul de după-amiază cu rulade și produse de patiserie cu ciocolată.
Pentru a prepara budinca preferată a Reginei Elisabeta ai nevoie de următoarele ingrediente:
- 250g stafide normale
- 250g coacăze
- 185g stafide mari
- 150g coji mixte
- 250g untură sau ulei
- 250g pesmet
- 90g făină
- 12g condimente mixte
- 2 ouă întregi
- 180g zahăr tos
- 275ml bere
- 40ml rom negru
- 40ml brandy
Cum se prepară
Pentru cei care preferă un desert fără alcool, se poate folosi suc de portocale sau ceai rece. Budinca se prepară la bain-marie timp de 3-4 ore, se scoate din vas cu ajutorul unui cuțit sau paletă, se flambează sau se decorează și se servește cu sos de brandy și smântână.
Tradiția la care a renunțat Familia Regală
O tradiție aparte este ascunderea unei monede în budincă, simbol al norocului și prosperității. Aceasta amintește de Tortul Nopții a Douăsprezecea, când o mazăre sau o fasole era ascunsă în desert, iar cel care o descoperea devenea „rege” sau „regină” pentru seara respectivă.
Totuși, Darren Grady a explicat că familia regală a renunțat la această practică după un incident din 1982.
„Nu, nu am făcut niciodată asta! De când Regina Mamă s-a înecat cu un os de pește de data aceea... ne-a fost frică să mai adăugăm ceva în preparate”, a mărturisit bucătarul.
