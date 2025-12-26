Care era rețeta preferată de Crăciun a regretatei Regine Elisabeta. Cum se prepară

Regina Elisabeta a II-a a avut o pasiune deosebită pentru budinca de Crăciun, iar acum rețeta acestui desert regal a fost făcută publică de bucătarul Darren Grady. Profesionistul, care a lucrat ani de zile în bucătăriile Casei Regale, a dezvăluit cum poate fi pregătit acasă desertul favorit al suveranei.

Crăciunul în familia regală este o sărbătoare bine orchestrată. Ziua începe cu micul dejun, urmat de participarea la slujba de la biserică, după care membrii familiei se întorc acasă pentru un ospăț cu curcan la cuptor, garnituri variate și deserturi tradiționale. Budinca de Crăciun, servită cu sos de brandy, este urmată de ceaiul de după-amiază cu rulade și produse de patiserie cu ciocolată.

Pentru a prepara budinca preferată a Reginei Elisabeta ai nevoie de următoarele ingrediente:

250g stafide normale

250g coacăze

185g stafide mari

150g coji mixte

250g untură sau ulei

250g pesmet

90g făină

12g condimente mixte

2 ouă întregi

180g zahăr tos

275ml bere

40ml rom negru

40ml brandy

Pentru cei care preferă un desert fără alcool, se poate folosi suc de portocale sau ceai rece. Budinca se prepară la bain-marie timp de 3-4 ore, se scoate din vas cu ajutorul unui cuțit sau paletă, se flambează sau se decorează și se servește cu sos de brandy și smântână.

O tradiție aparte este ascunderea unei monede în budincă, simbol al norocului și prosperității. Aceasta amintește de Tortul Nopții a Douăsprezecea, când o mazăre sau o fasole era ascunsă în desert, iar cel care o descoperea devenea „rege” sau „regină” pentru seara respectivă.

Totuși, Darren Grady a explicat că familia regală a renunțat la această practică după un incident din 1982.