Prințul Philip, fără filtre. Replici neașteptate și înjurături memorabile

Prințul Philip, Duce de Edinburgh, era renumit pentru replicile sale directe și deseori pline de înjurături, iar personalul palatului a învățat rapid să țină pasul cu firea sa neconvențională, a spus Grant Harrold, fostul majordom al regelui Charles III.

El a povestit, în cartea sa de memorii The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service, cum a surprins „câteva cuvinte alese” rostite de Philip la nunta prințului Harry și a lui Meghan Markle în 2018.

„Odată ce toate formalitățile s-au încheiat, ne-am uitat cum cuplul fericit și ceilalți membri ai familiei regale au ieșit din capelă”, a scris Harrold. „Când a ieșit prințul Philip, s-a întors către regină și a spus: ‘Thank f--- that’s over.’”

Harrold, care a lucrat pentru regele Charles III între 2004 și 2011, a explicat modul unic în care Philip combina replicile clasice cu un limbaj nefiltrat.

„Ieșea cu aceste replici clasice și apoi adăuga … un cuvânt de înjurătură sau ceva de genul acesta. Îmi amintesc de o dată… cred că strângeam după micul dejun în sala de mese. Am privit afară și l-am văzut pe acest domn plimbându-se. Imediat am recunoscut că era prințul Philip. … M-am dus la unul dintre ceilalți majordomi și am întrebat: ‘Să mergem să vedem dacă are nevoie de ceva?’ Toți s-au uitat la mine și au spus: ‘Nu!’ Și am întrebat: ‘De ce?’ Ei au continuat: ‘Nu, nu, nu!’.

Cred că erau puțin nervoși de el”, a adăugat Harrold râzând. „Era direct … nu era pe placul tuturor, dacă pot să spun așa. … Dar îl adoram pe prințul Philip. Îmi plăcea faptul că nu suporta prostia și își spunea întotdeauna părerea.”

Harrold subliniază că prințul Philip nu se ferea să pună întrebări incomode sau să conteste procedurile: „Casa regală este o organizație mare. Sunt mulți oameni care îți spun ce să faci, unde să mergi, programul tău, cu cine te întâlnești, cine te conduce cu mașina, cine cu elicopterul. În mod normal, regalii doar urmează. Dar Philip ar întreba: ‘De ce?’”

Pentru cei care îl cunoșteau, limbajul colorat al Ducelui era un semn al autenticității: „Nu și-a măsurat niciodată cuvintele. Dacă te înjura, te înjura. Dar oamenilor le plăcea când o făcea. … Dacă te înjura, era ocazia să vezi adevăratul prinț Philip, ceea ce multora le plăcea.”

Fotografa Helena Chard, martoră la evenimentele regale, a spus că nu puteai să te plictisești niciodată cu prințul Philip și că îi plăcea să fie în centrul atenției.

„Nu era niciodată un moment plictisitor când prințul Philip era în centrul atenției. Mereu în centrul controversei datorită comentariilor sale inadecvate, Philip era un adevărat deliciu. Cu un sclipici permanent în ochi, el era stânca care o făcea pe regina Elizabeth să zâmbească. Deși într-o ocazie a fost șocată când un membru al familiei a comentat asupra tenului ei impecabil, Philip a intervenit: ‘Da, și așa este peste tot”, a spus ea pentru FoxNews.

Experții britanici subliniază că aceste remarci, adesea controversate, reflectau caracterul său direct: „Există multe cuvinte care l-ar descrie pe Philip, care era cunoscut pentru opiniile sale directe față de oricine voia să asculte”, a spus Ian Pelham Turner. „…Așa că, înjurăturile de după nunta lui Meghan și Harry sunt doar tipice pentru un om care credea că putea scăpa nepedepsit.”