Cu o avere estimată la suma impresionantă de 125 de milioane de lire sterline, actorul care l-a jucat pe James Bond consideră că „moștenirea este ceva dezagreabil”, iar scopul lui este acela de a scăpa de ea sau de a o da altcuiva înainte să moară. El nu are de gând să lase această moștenire fiicelor sale, nici măcar copilului de doi ani pe care îl are cu Rachel Weisz, în vârstă de 50 de ani.

Într-un interviu acordat presei străine, vedeta din 007, a declarat:

„Nu vreau să las sume mari pentru următoarea generație”, a spus actorul care a câștigat 18 milioane de lire pentru filmul No Time to Die. Actorul britanic a spus în repetate rânduri că „mai degrabă mi-aş tăia încheieturile decât să îl joc din nou pe Bond” după lansarea filmului Spectre, pentru care a câștigat în jur de 48 de milioane de lire sterline.

Daniel Craig a confirmat că No Time To Die va fi ultimul în care joacă, după ce anterior a jucat în Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall și Spectre.

Craig a devenit cel mai bogat agent 007 din istorie după ce și-a sporit averea împreunp cu soția lui, Rachel Weisz, la 125 milioane de lire sterline.

Actorul a semnat un acord de 100 de milioane de lire sterline pentru Bond 25 și a intrat în topul primilor cinci cei mai bine plătiți actori ai filmelor din lista Sunday Times Rich, informează presa britanică.

