Destinul celor trei moștenitoare ale celebrului prozator Ernest Hemingway, între tragedii și glorie

Ernest Hemingway (1899–1961) se numără printre cei mai importanți prozatori americani ai secolului XX. Recunoașterea valorii sale a fost confirmată prin acordarea Premiului Pulitzer în 1953 și a Premiului Nobel pentru Literatură în 1954, iar numeroase dintre romanele și nuvelele sale au fost adaptate pentru marele ecran la puțin timp după publicare.

Ernest Hemingway este recunoscut pentru proza sa tăioasă, lipsită de artificii, și cu o personalitate publică dominată de siguranță de sine și orgoliu. Autor al unor romane care au marcat literatura universală cum ar fi „Adio, arme”, „Bătrânul și marea” sau „Și soarele răsare”, volum care aniversează anul acesta un secol de la apariție, Hemingway și-a lăsat amprenta nu doar asupra lumii literare, ci și asupra celei cinematografice.

Moștenirea sa s-a extins până la Hollywood, unde nepoatele și strănepoata sa au devenit actrițe apreciate. Deși viața scriitorului s-a încheiat tragic în 1961, prin sinucidere, opera lui continuă să fie citită, studiată la nivel global.

În paralel, urmașele sale au dus mai departe numele Hemingway, construindu-și cariere solide în industria filmului și afirmându-se ca personalități distincte, dincolo de faima străbunicului lor. Este vorba despre Margaux, Mariel și Dree Hemingway.

Margaux Hemingway a fost una dintre figurile emblematice ale modei anilor ’70, dar și un personaj complex, marcat de contraste puternice între succesul public și fragilitatea vieții private. Născută în 1954, Margaux era nepoata celebrului scriitor Ernest Hemingway, fiind fiica lui Jack Hemingway și a Byrei Louise „Puck” Whittlesey.

Cu o statură impunătoare, de aproximativ 1,80 metri, păr blond și trăsături accentuate de sprâncenele închise la culoare, ea a atras rapid atenția industriei modei. În scurt timp, a devenit unul dintre cele mai cunoscute supermodele ale deceniului, apărând pe numeroase coperți de reviste și frecventând cercurile exclusiviste ale faimosului Studio 54 din New York.

Ascensiunea sa nu s-a limitat la podium. În 1976, Margaux și-a făcut debutul cinematografic în filmul „Lipstick”, unde a interpretat rolul unui model care caută răzbunare după o agresiune brutală. Alături de ea a jucat sora sa mai mică, Mariel Hemingway, aflată la rândul ei la început de carieră. Au urmat alte apariții pe marele ecran, inclusiv filmul de groază „Killer Fish” (1979).

În anii ’80, Margaux a continuat să joace în producții de comedie precum „They Call Me Bruce” și „Over the Brooklyn Bridge”, iar în deceniul următor s-a orientat mai ales spre filme de gen cu buget redus.

Printre acestea se numără „Inner Sanctum”, „A Woman’s Secret”, „Bad Love”, „Vicious Kiss” și „Dangerous Cargo”. Ultima sa apariție a fost într-un film de televiziune din 1996, „Backroads to Vegas”.

Dincolo de imaginea strălucitoare, viața personală a lui Margaux Hemingway a fost marcată de suferință. Cele două mariaje ale sale s-au încheiat prin divorț, iar ea s-a confruntat ani la rând cu dependențe, tulburări alimentare, epilepsie și episoade severe de depresie.

În 1996, la doar 41 de ani, Margaux s-a sinucis. Înainte de moarte, a făcut acuzații grave la adresa tatălui său, susținând că ar fi fost abuzată sexual în copilărie — afirmații negate de acesta, dar confirmate public de sora ei, Mariel.

Cu puțin timp înainte de finalul tragic, Margaux a fost protagonista documentarului „Hemingway: Winner Take Nothing”, în care a vorbit deschis despre moștenirea apăsătoare a numelui său și despre istoria complicată a familiei. De asemenea, urma să prezinte un serial dedicat naturii pentru Discovery Channel.

Într-un interviu acordat revistei People, Margaux descria impactul faimei asupra propriei identități: celebritatea, spunea ea, a fost ca un vârtej din care nu a mai putut ieși, o expunere bruscă și intensă care i-a adus admirație, dar și o presiune constantă. Astfel, povestea lui Margaux Hemingway rămâne una despre strălucire, vulnerabilitate și prețul greu al faimei.

Născută în 1961, la scurt timp după dispariția celebrului său bunic, Mariel Hemingway a crescut într-o familie marcată de faimă, dar și de traume profunde. Sora mai mică a lui Margaux Hemingway, Mariel și-a făcut debutul cinematografic alături de aceasta, în filmul Lipstick, însă consacrarea a venit rapid și pe cont propriu.

În 1979, a atras atenția criticilor și a publicului cu rolul adolescentei din Manhattan, film regizat de Woody Allen, interpretare care i-a adus o nominalizare la Premiul Oscar. În anii ’80, Mariel a ales roluri îndrăznețe și complexe, dând viață unei atlete lesbiene în Personal Best (1982) și unei concurente Playboy în Star 80 (1983), producție inspirată de un caz real care a șocat America.

Cariera sa a continuat cu apariții diverse, de la filmul Superman IV: The Quest for Peace (1987), la seriale de televiziune precum Civil Wars, Central Park West, dar și producții cunoscute precum Law & Order sau Crossing Jordan. În anii ’90 și 2000, a rămas o prezență constantă pe ecran, jucând în filme ca Deconstructing Harry, The Contender sau The Golden Boys.

Practicantă pasionată de yoga, ea a lansat mai multe materiale video și a publicat cărți dedicate sănătății și bunăstării, printre care Finding My Balance, Healthy Living from the Inside Out și Running with Nature.

Un capitol esențial al vieții sale îl reprezintă asumarea publică a istoriei dureroase a familiei Hemingway, marcată de boli mintale, dependențe și sinucideri. În memoriile Out Came the Sun, apărute în 2015, precum și în documentarul Running From Crazy, Mariel vorbește deschis despre moștenirea emoțională pe care a primit-o și despre propriile lupte interioare, devenind o sursă de inspirație pentru mulți.

Viața personală a actriței a inclus o căsnicie cu regizorul Stephen Crisman, din care au rezultat două fiice: Dree Hemingway, actriță, și Langley Fox Hemingway, artist vizual. După divorțul din 2009, Mariel și-a refăcut viața alături de Bobby Williams.

Ajunsă la 64 de ani, Mariel Hemingway rămâne activă atât în cinematografie, cu apariții recente în filme precum Grace and Grit sau On Sacred Ground, cât și în activismul dedicat sănătății mintale. Prin Fundația care îi poartă numele, continuă să sprijine persoanele afectate de astfel de probleme.

Dree Hemingway, strănepoata legendarului scriitor Ernest Hemingway, s-a născut în 1987, fiind fiica actriței Mariel Hemingway și a lui Stephen Crisman. Provenind dintr-o familie cu o istorie intens mediatizată, Dree a crescut în umbra unui nume celebru, dar și-a construit treptat o identitate artistică proprie.

La fel ca sora sa, Langley, și ca celebra ei mătușă Margaux, Dree și-a început cariera în lumea modei, unde a cunoscut rapid succesul. Drumul ei profesional a luat însă o turnură decisivă atunci când a ales actoria. Debutul în rol principal a venit în 2012, în filmul independent Starlet, unde a interpretat un personaj provocator, o prostituată, într-o producție cu buget redus care i-a adus atenția criticilor.

De atunci, Dree Hemingway a devenit o prezență constantă în cinematografia independentă, apărând în titluri precum Listen Up Philip și While We’re Young (2014), Love After Love (2017), The Unicorn și In a Relationship (2018), dar și în Jill (2022).

Următorul ei proiect important o va aduce în pielea actriței Daryl Hannah, într-un serial foarte așteptat semnat de Ryan Murphy, Love Story, care explorează viața lui John F. Kennedy Jr. și cercul său apropiat din anii ’90.

Ajunsă la 38 de ani, Dree îmbină cariera artistică cu viața de familie. Ea are o relație cu Nick Delli Santi, profesionist în domeniul imobiliar, alături de care are o fiică, Luce.

Pe lângă actorie, Dree se implică tot mai mult și în zona de producție. În 2025, a fost anunțată ca producător executiv al filmului biografic The Hemingway Files, dedicat ultimilor ani din viața străbunicului său.

Într-un interviu acordat în 2023, actrița a vorbit deschis despre moștenirea emoțională a familiei Hemingway și despre legătura specială pe care o simte cu Margaux: o figură care a marcat-o profund. Conștientizarea problemelor de depresie și dependență din istoria familiei a ajutat-o, spune ea, să rămână ancorată în realitate, o lecție pe care intenționează să o transmită, cu onestitate, și fiicei sale, informează womansworld.com.