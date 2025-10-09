Premiul Nobel pentru Literatură. Autori occidentali în pole position

Premiul Nobel pentru Literatură din acest an ar putea reveni unui autor occidental, după ce în 2024 sud-coreeana Han Kang a devenit prima femeie asiatică care a primit distincția.

Academia Suedeză, responsabilă de acordarea premiului, insistă că selecția se bazează exclusiv pe valoarea literară a operelor, însă criticii literari anticipează un câștigător masculin din sfera europeană sau anglo-saxonă.

Mai mulți critici literari consultați de The Guardian au menționat printre posibilii laureați australieni, europeni și americani.

Printre cei mai citați se numără australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cărtărescu, maghiarii László Krasznahorkai și Péter Nádas, precum și elvețianul Christian Kracht.

Academia Suedeză subliniază că „se concentrează exclusiv pe calitatea literară a operelor care îi sunt prezentate”.

Lina Kalmteg, jurnalistă culturală la radioul public suedez SR, observă totuși că, deși „membrii nu spun în mod explicit că se gândesc în termeni de reprezentare (de gen, de țară), putem totuși să ne uităm la listă și să vedem că există puțin din asta”.

Începând din 2017, aproape jumătate dintre laureați au fost femei, ceea ce reflectă o schimbare graduală în politica Academiei.

Bjorn Wiman, redactor-șef cultural al cotidianului Dagens Nyheter, afirmă că după succesul lui Han Kang „este rândul unui bărbat alb provenind din sfera lingvistică anglo-saxonă, germană sau francofonă” să primească premiul și adaugă că ar fi de dorit să îl vadă pe Christian Kracht câștigător.

Ultimul său roman, „Air”, combină elemente fantastice cu critica consumismului și reflecții existențiale.

La Târgul de Carte de la Göteborg, care precede sezonul Nobel, reprezentanți ai Academiei Suedeze au fost prezenți în primul rând la conferința de presă a lui Kracht, ceea ce, potrivit lui Wiman, „este un semn care nu înșală”.

Același lucru s-a întâmplat și când dramaturga austriacă Elfriede Jelinek a câștigat premiul în 2004.

Gerald Murnane, născut în 1939 la Melbourne, a crescut într-o familie catolică, iar romanul său „Les Plaines” (1982) explorează viața proprietarilor de terenuri australieni.

The New Yorker îl descrie drept o „capodoperă bizară, mai degrabă asemănătoare unui vis decât unei cărți”. Josefin de Gregorio, critic literar la ziarul SvD, glumește că „întrebarea este dacă va răspunde la telefon, nici măcar nu știu dacă are unul”, evidențiind discreția autorului.

Alți candidați frecvent menționați includ americanul George Saunders, indianul Amitav Ghosh și scriitoarea americană de origine jamaicană, Jamaica Kincaid.

America de Sud nu a mai avut un laureat din 2010, când Mario Vargas Llosa a fost premiat. Alte nume precum mexicancele Fernanda Melchor și Cristina Rivera Garza sunt considerate potențiale câștigătoare.

De la înființare, Premiul Nobel pentru Literatură a fost dominat de bărbați și de literatura occidentală, iar dintre cei 121 de laureați, doar 18 au fost femei. Limba asiatică și africana sunt slab reprezentate, iar deliberările juriului rămân secrete timp de 50 de ani.

După scandalul #MeToo din 2018, Academia Suedeză s-a reînnoit, schimbând mai mult de jumătate dintre membri, ceea ce a permis un reechilibru între sexe și regiuni. Wiman notează că „autori precum Han Kang ar fi fost de neconceput acum cinci sau șase ani”, evidențiind evoluția criteriilor de selecție.

În 2025, Premiul Nobel pentru Literatură continuă să reflecte atât tradiția, cât și încercările de diversificare culturală la nivel global.