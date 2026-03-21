Cum gătesc restaurantele somonul astfel încât să nu se ardă și să rămână gustos

Atunci când vrem să avem un stil de viață mai sănătos, ni se recomandă adesea să consumăm mai mult somon. Totuși, acest tip de pește poate fi greu de gătit, iar dacă nu suntem atenți, se poate arde și devine uscat. Există însă un truc folosit în restaurante care ajută la obținerea unui somon gătit mai bine, potrivit thetakeout.com.

Cu toate acestea, potrivit thetakeout.com, există un truc folosit în restaurantele de top care menține textura cărnii de somon și ajută preparatul să aibă un gust cât mai plăcut. Despre această metodă a vorbit și Ed Scarpone, director culinar la un restaurant italian de top din New York.

Potrivit expertului, pentru ca somonul să se gătească uniform și să își păstreze o textură plăcută, partea subțire a cozii trebuie pliată sub restul fileului. Astfel, preparatul se gătește în același timp pe toată suprafața și nu devine ars sau uscat.

De asemenea, pentru a face plierea mai ușoară, expertul recomandă realizarea unei tăieturi perpendiculare pe fibrele fileului, în zona în care acesta începe să se subțieze. În același timp, trebuie evitată tăierea pielii peștelui. Această tehnică menține carnea suculentă și reduce riscul unei gătiri neuniforme.

Această metodă poate fi folosită ori de câte ori există riscul ca o bucată de carne să se gătească neuniform și să se usuce în timpul preparării. Deși este utilizată cel mai frecvent în cazul peștelui, datorită formei acestuia, principiul se aplică în orice situație în care carnea are o grosime neuniformă.

Prin această metodă simplă, somonul își păstrează o textură optimă și capătă un gust intens și plăcut.