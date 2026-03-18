Cum se prepară tocana irlandeză, o rețetă clasică cu legume și carne de miel

Tocana irlandeză rămâne una dintre cele mai simple și consistente preparate tradiționale, bazată pe ingrediente simple. Rețeta, recomandată de experta în arta culinară, Felicity Cloake, de la theguardian.com., pune accent pe carne fragedă și legume proaspete.

Experta în arta culinară explică cum se prepară clasica tocană irlandeze. Pentru preparare, aveți nevoie de trei cepe mari, tocate și două linguri de ulei sau, pentru un gust mai autentic, grăsime de miel. Baza consistentă a preparatului este asigurată de 10 până la 12 cartofi făinoși, aleși în funcție de dimensiune și de numărul de porții dorite.

Carnea joacă un rol esențial: se poate folosi gât de miel, ciolan sau carne de oaie, tăiată în felii groase, pentru a-și păstra suculența în timpul fierberii. Aroma specifică este completată de două crenguțe de cimbru proaspăt, alături de sare și piper, după gust.

În ceea ce privește legumele, rețeta include șase morcovi, însă aceștia pot fi înlocuiți, după preferință, cu napi sau chiar praz tocat, pentru o notă diferită de savoare.

La servire, un plus de prospețime este adus de verdețuri precum pătrunjelul sau arpagicul tocat, transformând o rețetă tradițională într-un preparat complet, echilibrat și reconfortant.

Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 180°C (sau 160°C cu ventilator) sau treapta 4 la gaz. Curățați ceapa și tăiați-o în felii groase. Într-o cratiță mare, încălziți uleiul la foc mediu și căliți ceapa până devine moale și aurie, având grijă să nu se rumenească. În paralel, curățați patru cartofi și feliați-i subțire.

Opriți focul, transferați ceapa într-un vas și aranjați un strat de felii de cartofi pe fundul cratiței. Așezați ceapa înapoi în oală, adăugați carnea și câteva crenguțe de cimbru, condimentați din belșug și turnați 850 ml de apă rece. Dacă folosiți miel dezosat, folosiți 500 ml de supă de miel sau de pui și completați cu 350 ml de apă.

Acoperiți oala cu un capac, folie de aluminiu și lăsați totul să se coacă timp de o oră și jumătate. Între timp, pregătiți restul legumelor: curățați morcovii sau înlocuiți-i cu napi, praz, păstârnac sau un mix după preferințe, și tăiați cartofii rămași în bucăți mari.

După ce a trecut timpul, verificați carnea, dacă este încă fermă, mai lăsați-o la cuptor 30 de minute. Dacă e aproape fragedă, adăugați morcovii și cartofii, așezându-i deasupra, și continuați gătitul aproximativ 30 de minute, cu capacul ușor întredeschis, până când carnea se frăgezește complet, iar feliile de cartofi de la bază aproape se desfac.

Pentru cei care nu preferă grăsimea de miel, folosiți o strecurătoare deasupra unui bol rezistent la căldură și scurgeți lichidul cu grijă. Dacă tocana va fi servită imediat, îndepărtați grăsimea de la suprafață și amestecați restul sosului cu tocănița.

Dacă o păstrați pentru mai târziu, lăsați sosul să se răcească, apoi eliminați grăsimea solidificată înainte de a-l readuce în cratiță. În momentul servirii, încălziți ușor tocana, ajustați condimentele și adăugați ierburi tocate dacă doriți.

Serviți alături de legume fierte la abur sau varză murată și pâine proaspătă pentru a o înmuia sosul bogat. Tocana poate fi preparată cu câteva zile înainte, însă dacă intenționați să o congelați, cel mai bine gătiți morcovii și cartofii separat și adăugați-i doar la reîncălzire.