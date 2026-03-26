Procurorul general al statului New York, anchetat de FBI pentru fraudă

Administrația președintelui Donald Trump a transmis noi sesizări penale către Departmentul de Justiție, vizând-o pe procurorul general al statului New York, Letiția James, potrivit Fox News.

Informația a fost confirmată de surse oficiale citate de Fox News, care precizează că documentele au fost înaintate spre analiză unor procurori federali din mai multe jurisdicții.

Sesizările au fost formulate de directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, și vizează posibile nereguli legate de declarații privind polițe de asigurare pentru proprietăți asociate lui Letitia James.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție, instituția a confirmat primirea documentelor. „Departamentul de Justiție poate confirma că sesizările au fost primite de birourile noastre ale procurorilor americani”, a declarat acesta pentru Fox News.

Una dintre sesizări se referă la „posibile fraude legate de asigurarea locuinței”. Documentele au fost transmise către procurorul federal pentru Districtul de Sud al statului Florida, Jason Quinones, care urmează să decidă dacă există temei pentru deschiderea unei proceduri penale. În eventualitatea continuării cazului, ar fi necesară obținerea unui rechizitoriu din partea unui mare juriu.

De asemenea, informațiile indică faptul că o altă sesizare ar fi fost trimisă și către procurori federali din statul Illinois, pentru evaluare suplimentară.

Aceste evoluții vin după ce, la finalul anului trecut, acuzațiile de fraudă bancară formulate împotriva lui Letitia James au fost respinse de un judecător federal numit în funcție în perioada administrației Bill Clinton. Ulterior, un mare juriu din statul Virginia a refuzat să emită un nou rechizitoriu.

Judecătorul a decis anularea acuzațiilor, inclusiv în cazul fostului director al FBI, James Comey, stabilind că acestea nu erau valide, întrucât au fost formulate de un procuror federal fără competență legală.

Una dintre sesizările recente susține că Letitia James ar fi furnizat informații inexacte într-o cerere de asigurare pentru o proprietate situată în Florida, încheiată cu compania Universal Property Insurance.

Conform documentului citat, „se pare că Letitia James ar fi putut falsifica informații în cererea de asigurare a locuinței”. Sesizarea face referire la postări publice ale avocatului Mike Davis, cunoscut pentru apropierea sa de Donald Trump.

În baza acestor informații, directorul agenției federale a declarat că procurorul general „ar fi putut face declarații false potrivit cărora proprietatea ar fi fost neocupată timp de cinci luni pe an”.

În continuare, documentul menționează:

„Casa era, de fapt, ocupată pe tot parcursul anului de nepoata sa”.

În acest context, sesizarea concluzionează:

„Astfel, se pare că doamna James ar fi putut induce în eroare compania de asigurări din Florida”.

În acest moment, sesizările se află în faza de analiză preliminară. Procurorii federali vor decide dacă informațiile prezentate justifică inițierea unei anchete penale sau dacă sunt necesare investigații suplimentare înainte de o eventuală acțiune în instanță.

Nu a fost anunțată o reacție oficială din partea biroului procurorului general al statului New York în legătură cu aceste noi acuzații.