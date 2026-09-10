Evenimentul istoric

Avram Iancu, Crăișorul Munților, tragicul moment al morții sale

Avram Iancu, Crăișorul Munților, tragicul moment al morții sale
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Avram Iancu este astăzi Eroul Națiunii Române. Legea 230 publicată în Monitorul Oficial din 22 noiembrie 2016 a consfințit acest drept. Crăișorul Munților a decedat în zorii zilei de 10 septembrie 1872, la Baia de Criș. Primise dreptul să se odihnească în casa unui gospodar. Dorise să doarmă afară, fiindcă era încă o vreme de toamnă frumoasă. Dimineața, la ivitul Soarelului, a fost găsit decedat. Ochii erau larg deschiși iar pe față, îi rămăsese pentru totdeauna ultimul gest pământesc: un zâmbet senin.

Avram Iancu, ridicarea eroului

Avram Iancu s-a născut în iunie 1824, la Vidra de Sus, Alba. A studiat avocatura și a făcut practică la „Tabla Regească” (Tabula Regia) în 1846. Erou la 24-25 de ani, tânărul avocat a fortificat Apusenii ca o cetate în 1848-1849. A trăit drama masacrului anti-românesc din 2 iunie 1848 de la Mihalț.

În timpul revoluției, inițial, pe fondul nerecunoașterii de către maghiari a drepturilor românilor, Avram Iancu a susținut acțiunile Guvernului de la Viena care a intervenit contra trupelor revoluționare maghiare. Susținerea față de Viena a fost exprimată și de Adunările Populare de la Blaj din primăvara până în toamna lui 1848. Iancu a rezistat tentativelor maghiare de cucerire a Apusenilor. A avut aliați de nădejde ca Axente Sever, Indreiu Roșu, Pelaghia Roșu.

Pelaghia Roșu a fost o învățătoare din Mărișel Cluj care la 12 martie 1849 a apărat satul luptând călare alături de femeile din sat. Maghiarii au crezut că dacă bărbații erau în tabăra lui Iancu, satul era la discreția lor. Indreiu, fiul Pelaghiei a fost decorat de Împăratul Franz Josef și a avut funcții după Revoluția din 1848-1849.

A încercat să asculte ideile deputatului de Partium Ioan Dragoș care credea în reconciliere, dar maghiarii au atacat pe neașteptate la 6 mai 1849.  Maiorul Hatvany a atacat Abdrud. Ioan Buteanu a fost prins. Iancu a abandonat calea tratativelor. A ales calea rezistenței naționale. A recucerit Abdrud pe 10 mai 1849. Moții l-au spânzurat pe Ioan Dragos ca trădător. Din păcate, pe Ioan Buteanu nu l-au mai putut salva, Hatvany care se retrăsese cu Buteanu prizonier, l-a spânzurat pe eroul român la 23 mai 1849, la Iosășel, Arad.

Compromisul și concesia făcute lui Kossuth Lajos

Avram Iancu s-a întâlnit cu revoluționarii din Țara Românească, fugiți în Ardeal. Ei l-au sfătuit în vara lui 1849, să semneze Pacificarea de la Szeged din 14 iulie 1849 cu liderul revoluției maghiare, Kossuth Lajos. Nu i-a fost ușor lui Iancu, dar a făcut-o. A avut încredere în revoluționarii români de peste Munți. Avocatul din el a crezut că alianța merita o șansă.

În rândul trupelor maghiare, urma să fie o Legiune Românească. Avea comandă proprie, limba română și drept de acțiune independentă. Intervenția rusă, însă, la Șiria, a pus capăt  revoluției maghiare. Evident, Iancu devenise un proscris pentru că se aliase cu inamicii Imperiului care fuseseră și inamicii săi.

Avram Iancu

Sursă foto: Facebook

Persecuțiile austriecilor

Avram Iancu a înțeles că nu doar cu arma în mână se reușeau faptele mari. Era nevoie de juriști. Fusese arestat în 15 decembrie 1849, la Hălmagiu, dar apoi a fost eliberat. S-a simțit dezamăgit. Când a fost chemat de Împăratul Franz Josef care a venit în Ardeal pe un traseu unde știa că îl putea întâlni pe Iancu, revoluționarul român a refuzat să îl vadă. Se spune, că atunci când el a considerat necesar să-l vadă pe împărat, gărzile imperiale l-au respins pe motiv că nu-l trezeau din somn pe Împărat.  Pur și simplu, Iancu va considera că nu mai putea face altceva decât să își lase scris idealul național a moștenire pentru generațiile următoare.  De aceea, în testamentul său, datat 20 decembrie 1850, a spus că dorea să se facă  o „academie de drepturi”. La 17 august 1852, la Câmpeni, a fost reținut de autoritățile austriece. A fost dus la Alba Iulia.

Mormântul Eroului Național Avram Iancu la Țebea. Credit foto: Comisar-șef (r) Petrică Dima - Facehook

A fost închis, supus unor interogatorii și bătut. Moții au aflat și autoritățile au fost nevoite să-l elibereze. S-au temut de o revoltă generalizată în Transivania. Iancu refuzase onorurile imperiale. Și-a dat seama că Împăratul nu și-a ținut cuvântul față de români. A trăit să vadă perioada liberalismului din 1860 până în 1867. Apoi a trăit drama instaurării pe 17 februarie 1867 a Dualismului Austro-Ungar.

Avram Iancu, înmormântare de erou

Avram Iancu a fost înmormântat la 13 septembrie 1872, la Țebea, Hunedoara. Au venit mii de moți, slujba a fost oficiată de un numeros sobor de preoți. Locul ales a fost lângă Gorunul lui Horea. Avram Iancu s-a ridicat la luptă la 64 de ani de la Revoluția națională a moților din 1784, numită impropriu răscoală. Anual, la 10 septembrie, la Țebea, se desfășoară Serbările Naționale Avram Iancu.

Stiri calde

11:27 - Combatantul cel mai tânăr înregistrat într-un război mondial ne-a părăsit la 90 de ani
11:16 - Lady Gaga a devenit mamă. Cântăreața și logodnicul ei, Michael Polansky, surprinși cu bebelușul
11:04 - Weekend cu ploi, furtuni și temperaturi în scădere. Ce se întâmplă cu vremea de luni
10:55 - Ebola se răspândește într-o nouă regiune din RD Congo. Numărul cazurilor a trecut de 7.000
10:50 - Bab el-Mandeb: strâmtoarea care schimbă calculul războiului din Golf
10:47 - Atac asupra infrastructurii energetice saudite. Conducta Est-Vest a fost închisă, iar piețele globale sunt sub presiune
10:38 - O singură doză din acest medicament experimental reduce depresia timp de trei luni: Decizia importantă luată de FDA
10:30 - Cel puțin 26 de copii au murit în urma unui incendiu izbucnit la o școală din RD Congo. Primele concluzii ale ancheta...

HAI România!

Bab el-Mandeb: strâmtoarea care schimbă calculul războiului din Golf

Bab el-Mandeb: strâmtoarea care schimbă calculul războiului din Golf

Eugen Teodorovici despre demisia lui Bolojan

Eugen Teodorovici despre demisia lui Bolojan

Marius Ghenea, un înger în lumea banilor!

Marius Ghenea, un înger în lumea banilor!

Proiecte speciale