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Petru Rareș, fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare. Domnitorul care a vrut să ducă Moldova peste munți

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Petru Rareș, fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare. Domnitorul care a vrut să ducă Moldova peste munți
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Din cuprinsul articolului

Marele domnitor al Moldovei Petru Rareș a murit într-o zi de 3 septembrie a anului 1546. Deși a fost fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare, a avut 2 domnii în Moldova și a fost cel mai destoinic dintre urmașii marelui domnitor.

Petru Rareș, un profesionist al comerțului și al diplomației

Despre Petru Rareș și despre Bătălia de la Feldioara din 22 iunie 1529, merită să fie scrise lucruri esențiale.  S-a născut la Hârlău în 1483, ca fiul al Mariei Rărășoaia, soția unui negustor de pește.  A fost fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare. El însuși a pescuit și a negustorit pește la Galați. I se mai spunea și Petrea Majă sau Măjariul.

A ajuns să  domnească de două ori.  A acumulat o avere. A doua sa soție a fost soră cu doamna Despina a domnitorului Neagoe Basarab.  Din prima căsătorie, a avut-o ca fiică pe Chiajna, doamnă a Țării Românești. Prima domnie a lui Rareș (1527-1538) a venit după fiul legitim Bogdan III și un nepot de fiu al marelui Șefan, Ștefăniță. A trăit drama pierderii tronului sub loviturile lui Suleyman Magnificul, precum și ocuparea Moldovei.

Ca un miracol însă, Petru Rareș a reușit să câștige încrederea marelui sultan. El s-a întors redevenind domn (1541-1546) și Moldova nedevenind vilayiet otoman. Dar oare ce l-a făcut pe fiul lui Ștefan să fie un domn moldovean altfel decât ceilalți? Ca și tatăl său, Petru  a încercat să aibă relații bune cu vecinii și să aibă posesiunile transilvane pe care le avusese și tatăl său, doar că Petru le va extinde.

Petru Rareș, măiestria armelor și tentația Ardealului

Petru Rareș a domnit cu decenii înainte de Mihai Viteazul. A fost un voievod moldovean  care a încercat săși impună puterea asupra Transilvaniei. Petru Rareș a reușit prin victoria de la Feldioara să se impună. El a jucat un rol major în conflictul dintre Ferdinand de Habsburg și Ioan Zapolya. Doi pretendenți pentru coroana unei țări învinse. Într-o scrisoare către brașoveni, Petru  scria: „pentru ţara Ardealului, voi ştiţi că am dobândit-o cu sabia şi n-am de gând s-o dau nimănui, nici unui rege”.

De ce a fost considerat precursor al lui Mihai Viteazul

În prima parte a anului 1600, Mihai Viteazul reușea să controleze și Moldova, având deja din 1593 Țara Românească și din 1599, Ardealul. Mihai a încercat alături de domnitorul Moldovei Ștefan Răzvan să accepte vasalitatea lui Sigismund Bathory, dar apoi a preluat chestiunea pe cont propriu. La Iași, în 27 mai 1600, un document domnesc îi atesta caliatea internă de domn al Țării Românești, Ardealului și al Moldovei. Fără Petru Rareș, însă, cu greu am fi ajuns să vorbim de reușita lui Mihai Viteazul.

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