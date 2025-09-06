Social Legenda mai puțin cunoscută a stâncilor din inima Bucovinei. I-a fascinat pe turiștii străini







Rezervația naturală Pietrele Doamnei, aflată în județul Suceava, pe teritoriul orașului Câmpulung Moldovenesc, este unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Bucovina. Așezată pe versantul nordic al Munților Rarău, la o altitudine de peste 1.400 de metri, această arie protejată se întinde pe 253 de hectare și impresionează prin formațiunile stâncoase din calcar, care ascund o legendă fascinantă.

Localnicii spun că stâncile și-au primit numele în timpul celei de-a doua domnii a voievodului Petru Rareș. În anul 1541, doamna Elena, soția domnitorului, s-ar fi refugiat aici împreună cu fiul lor, Ștefăniță, pentru a scăpa de invazia tătarilor.

Potrivit legendei, în momentul în care atacatorii s-au apropiat, mai multe blocuri uriașe de piatră s-au desprins din munte și au îngropat comoara lăsată în urmă, salvând astfel familia. Se spune că doamna Elena ar fi rostit atunci: „Aceasta este plata pentru salvarea noastră”. De atunci, stâncile au rămas cunoscute drept Pietrele Doamnei, păstrând în ele misterul comorii ascunse.

Cel mai înalt vârf al masivului atinge 1.651 de metri. Geologii au descoperit în calcarul din zonă numeroase fosile, iar studiile au arătat că ecosistemele sunt bine conservate, cu habitate și specii variate, aproape neafectate de intervenția umană. Dincolo de peisaje, munții Rarău sunt apreciați și pentru accesul ușor pe creste.

Cea mai folosită cale de acces începe din Câmpulung Moldovenesc, pe Valea Izvorului Alb, până la Cabana Rarău, situată la 1.538 de metri. De aici, poteca până la stânci măsoară aproximativ un kilometru. Alte trasee pornesc din același oraș, prin Valea Caselor și rezervația Moara Dracului, sau din satul Chiril, pe Valea Bistriței. Legături există și cu Vatra Dornei ori Pojorâta, traseele fiind marcate și potrivite atât pentru drumeții, cât și pentru alpiniști.

Zona Munților Rarău este plină de atracții naturale remarcabile. Rezervația Piatra Buhei, situată la intrarea în Câmpulung Moldovenesc, este vizitată de numeroși turiști. Cheile Moara Dracului, de pe Valea Caselor, le oferă turiștilor un traseu spectaculos, printre stânci înguste și peisaje sălbatice deosebite.

La doar un kilometru de Pietrele Doamnei se află Peștera Liliecilor, la 1.500 de metri altitudine. Aceasta se întinde pe 340 de metri, are șase încăperi și adăpostește până la 15 specii de lilieci, fiind o rezervație științifică de mare interes. Descoperită și explorată pentru prima dată în anii ’50, peștera impresionează prin galeriile abrupte, accesibile doar cu echipament special.