Domnitorii medievali se dușmăneau între ei! Practic, ei considerau că țările în care domneau erau entități de sine stătătoare în ciuda unității lingivistice.

Domnitorii Alexandru cel Bun și Mircea cel Bătrân au cooperat 18 ani din 1400 până la moartea lui Mircea la 1418. Cei doi doreau să consolideze apărarea în zona Dunării și să limiteze intențiile otomane, maghiare și polone. După ei, urmașii lor nu au fost mereu cei mai buni prieteni. Evul Mediu este prin excelență o confruntare între spații mici și o permanentă rivalitate între lideri.

Generații întregi de elevi, studenți au învățat la școală sau la facultate despre frontul antiotoman și de Țările Româ­ne unite în alianțe care ar fi fost baza unirii politice încercate de Mihai Vi­teazul și reușite într-o oarecare măsu­ră la 1600. Țările Române nu fac excepție în raport cu alte state europene medi­evale, la capitolul rivalități.

Domnitorii Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș nu au fost cei mai buni prieteni mereu. După cum nici Vasile Lupu nu era prieten cu Matei Basarab. De asemena, Dimitrei Cantemir și Constantin Brâncoveanu erau departe de a se înțelege. Ei urmăreau să controleze cealaltă țară printr-un fel de uniune personală, tradiție medievală tipică.

