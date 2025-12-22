Analistul Alexandru Coiță explică mesajele cheie din interviul lui Nicușor Dan pentru Politico

Analistul politic Alexandru Ioan Coiță a declarat, într-o postare pe Facebook, că interviul lui Nicușor Dan pentru publicația Politico este „unul dintre cele mai coerente și mai oneste exerciții de politică externă”. Coiță a analizat schimbările din ordinea globală, rolul intereselor economice și al puterii în relațiile internaționale, precum și despre abordarea președintelui față de alianțe și conflictul din Ucraina.

Antreprenorul Alexandru Ion Coiță a declarat că diagnosticul lui Nicușor Dan este corect, iar lumea s-a schimbat. Analistul a expliat că ordinea internațională s-a modificat, trecând de la o lume în care valorile erau un limbaj dominant la una definită de interese economice, raporturi de forță și tranzacționalism. Revenirea lui Donald Trump nu a generat această schimbare, ci i-a accelerat manifestarea.

Coiță a subliniat că președintele a afirmat direct că moralismul nu mai organizează sistemul internațional, însă a avertizat că a constata că „economia bate morala” nu este suficient. Aceasta s-a aplicat doar acolo unde puterea lipsea, statele cu capacitate de coerciție reușind să își apere valorile.

Președintele Nicușor Dan a spus că a constata că „economia bate morala” nu este suficient, deoarece acest lucru depinde de nivelul de putere al statelor.

Coiță a arătat că, în interviu, Europa este prezentată ca un actor care trebuie să se înțeleagă mai bine cu America, iar alianța transatlantică este descrisă ca o relație aflată în tranziție. Nicușor Dan a declarat că deciziile UE se iau greu și că impactul acestora asupra altor actori internaționali poate fi limitat.

Alexandru Coiță a explicat că cea mai solidă parte a interviului lui Nicușor Dan este poziția față de Ucraina. Analistul a precizat că Nicușor Dan a subliniat că rezultatul final va depinde de raportul de forțe pe câmpul de luptă și în economie.

Coiță a declarat că interviul în prezintă pe Nicușor Dan drept un lider lucid, moderat, credibil extern și defensiv. „România apare ca stat care se adaptează unei lumi dure, nu ca stat care încearcă să-și contureze propriul loc în această nouă realitatea. Iar președintele pare mai degrabă să-și asume rolul de administrator al tranziției, nu de arhitect al unei repoziționări strategice.” a declarat acesta.