Social Cocktail Holidays, în atenția autorităților după problemele turiștilor români







Ministerul Economiei a anunțat că 130 de turiști români care cumpăraseră sejururi de la agenția Cocktail Holidays au revenit în țară vineri, sâmbătă și duminică. Instituția a menționat că face verificări la compania deținută de vicepreședintele ANAT, Dan Goicea. „În același timp, este în desfășurare o acțiune de control la operatorul economic”, a anunțat insituția, într-un comunicat.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat luni că urmărește în continuare situația agenției Cocktail Holidays și menține un dialog constant atât cu aceasta, cât și cu misiunile diplomatice ale României din țările unde se află turiști români.

„În același timp, este în desfășurare o acțiune de control la operatorul economic, pentru a verifica modul în care sunt respectate obligațiile legale și contractuale, fiind solicitate documente justificative pentru fiecare pachet de servicii de călătorie aflat în derulare”, a mai anunțat insituția.

Potrivit datelor transmise de Cocktail Holidays, 27 de turiști s-au întors vineri din Grecia, 50 sâmbătă din Turcia, iar duminică au revenit cinci din Turcia și 48 din Grecia. Luni a fost așteptată sosirea a încă 56 de turiști din Turcia. Compania a precizat că obiectivul principal rămâne finalizarea pachetelor de călătorie aflate în derulare și asigurarea zborurilor de întoarcere.

Pentru plecările din perioada următoare, Cocktail Holidays caută soluții individuale, iar turiștii sunt anunțați despre eventualele probleme. MEDAT a raportat astăzi patru sesizări din partea persoanelor care au cumpărat pachete de călătorie pentru perioada următoare.

„Este important de subliniat că returul turiștilor este gestionat de Cocktails Holidays, împreună cu agențiile de turism partenere ale acesteia, MEDAT neavând atribuții directe în acest sens. Instituția asigură, însă, monitorizarea și coordonarea instituțională, păstrând legătura cu toate entitățile relevante, inclusiv cu turiștii”, a mai transmis insituția.

Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays și-a cerut scuze vineri pentru disconfortul creat turiștilor și a precizat că agenția trece printr-o perioadă dificilă, dar caută cele mai bune soluții pentru a-și respecta angajamentele.

Dan Goicea este vicepreședinte al ANAT din primăvara anului trecut, când Alin Burcea, fondatorul Paralela 45, a fost ales președinte. Prim-vicepreședinte este Aurelian Marin (Paradis Vacanțe de Vis din Constanța), iar ceilalți vicepreședinți sunt Adrian Voican (Bibi Group4Travel), Lucian Boronea (Accent Travel & Events) și Dan Goicea (Cocktail Holidays).

Sute de turiști români au fost amenințați cu evacuarea din hotel, deși își plătiseră sejurul, deoarece agenția Cocktail Holidays, una dintre cele mai vechi din România, nu și-a achitat obligațiile față de hoteluri și companii aeriene.