Economie Alin Burcea îl acuză pe ministrul Radu Miruță de „minciună" în cazul Cocktail Holidays







Alin Burcea, președintele ANAT, a lansat un atac dur la adresa ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță. După scandalul „Cocktail Holidays”, în care sute de turiști români au fost afectați de neplata cazărilor în străinătate. Zvonul că sunt lăsați de izbeliște l-a iritat pe acesta.

Într-o postare pe rețelele sociale, Burcea afirmă că Miruță a calificat cazul drept o „înșelăciune” și că ar fi transmis public că din 677 de situații identificate „au rămas circa 50” nerezolvate. Afirmații pe care liderul ANAT le numește „minciună”, susținând că repatrierea turiștilor este asigurată de tour-operatorii români, nu de minister. Totodată, Burcea cere ministrului să se ocupe „pe bune” de Fondul de garantare a agențiilor de turism, pentru care spune că a transmis deja propuneri tehnice. Un proiect care nu poate fi lăsat deoparte.

Ministerul Economiei a anunțat activarea unei celule de criză și a comunicat că au fost identificați 677 de turiști români aflați în străinătate cu pachete Cocktail Holidays. A susținut că „pentru majoritatea s-au găsit soluții de întoarcere în țară la finalul sejururilor”, iar situația altor 87 este în analiză. Instituția a precizat că nu are atribuții directe de repatriere. Dar ține legătura cu touroperatorul și agențiile partenere pentru a sprijini cazurile punctuale.

Scandalul a izbucnit după ce mai multe agenții au reclamat că Cocktail Holidays nu a achitat la timp serviciile către hoteluri din Spania, Grecia și Cipru, riscând evacuarea turiștilor. Patronatele susțin că limbajul oficial („înșelăciune”) afectează reputația întregii industrii și cer soluții structurale. Presa economică notează că ANAT a solicitat, în repetate rânduri, un mecanism de garantare care să acopere inclusiv repatrierile înainte de faliment. Întrucât actualele polițe se activează târziu și nu rezolvă crizele în curs.

Radu Miruță, numit ministru în iunie 2025, se află în centrul polemicilor și pentru pozițiile față de promovarea externă a turismului. Criticii, printre care se numără și Alin Burcea, afirmă că ar fi pus sub semnul întrebării participarea la târguri internaționale, acuzând „mesaje contradictorii” pentru piață. Ministerul susține, în schimb, că prioritatea este stabilizarea sectorului și protejarea consumatorilor.

Controversele din jurul ministrului Radu Miruță pe tema numirilor în consiliile de administrație au vizat, în principal, procedura și presupusa politizare a unor mandate provizorii. La Avioane Craiova S.A., presa a notat intrarea în CA a unor persoane asociate public cu USR (Nicu Fălcoi, Claudia Gasparini, Iulia Dudu), Miruță invocând cadrul OUG 109/2011 și caracterul provizoriu al numirilor.

La IOR S.A., s-a reclamat un CA desemnat fără avizul AMEPIP și dominat de funcționari ai ministerului, ridicând problema independenței membrilor. În paralel, conflictul politic a escaladat după apelul ministerului pentru recrutare deschisă: SGG Radu Oprea a vorbit despre 1.000 de CV-uri „de la USR”, iar ministerul a anunțat peste 2.000 de candidaturi și a suspendat temporar înscrierile pentru filtrare.