Petru Rareș, un precursor al lui Mihai Viteazul? Evenimentul Istoric dezvăluie cum a reușit să controleze Transilvania

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Despre Petru Rareș și despre Bătălia de la Feldioara din 22 iunie 1529, merită să fie povestite lucruri esențiale. Fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare, care domnește de două ori, prima domnie (1527-1538) fiind după fiul legitim și un nepot de fiu al marelui Șefan, a trăit drama pierderii tronului sub loviturile lui Suleyman Magnificul, precum și ocuparea Moldovei.

Ca un miracol însă, Petru Rareș a reușit să câștige încrederea marelui sultan, redevenind domn (1541-1546) și Moldova nedevenind vilayiet otoman. Dar oare ce l-a făcut pe fiul lui Ștefan să fie un domn moldovean altfel decât ceilalți? Ca și tatăl său, Petru Rareș a încercat să aibă relații bune cu vecinii și să aibă posesiunile transilvane pe care le avusese și tatăl său, doar că Petru le va extinde.

Cu decenii înainte ca Mihai Viteazu să unească cele trei țări românești, un voievod moldovean a încercat săși impună puterea asupra Transilvaniei. E vorba de Petru Rareș care, prin victoria de la Feldioara, a jucat un rol major în conflictul dintre Ferdinand de Habsburg și Ioan Zapolya. Doi pretendenți pentru coroana unei țări învinse. Într-o scrisoare către brașoveni, Petru Rareș scria: „pentru ţara Ardealului, voi ştiţi că am dobândit-o cu sabia şi n-am de gând s-o dau nimănui, nici unui rege”.

În prima parte a anului 1600, Mihai Viteazul reușea să controleze și Moldova, având deja din 1593 Țara Românească și din 1599, Ardealul. Mihai a încercat alături de domnitorul Moldovei Ștefan Răzvan să accepte vasalitatea lui Sigismund Bathory, dar apoi a preluat chestiunea pe cont propriu. La Iași, în 27 mai 1600, un document domnesc îi atesta caliatea internă de domn al Țării Românești, Ardealului și al Moldovei.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

