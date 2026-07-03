Un fost primar din județul Bihor susține că i s-a solicitat în repetate rânduri să se ocupe de înmormântarea unor persoane decedate în centrele investigate de autorități în dosarul privind azilele care ar fi funcționat ilegal, potrivit româniatv.net.

Fostul edil al comunei Tinca, Teodor Coste, afirmă că situația s-ar fi repetat timp de aproximativ o lună și susține că autoritățile locale au fost puse într-o poziție dificilă din cauza modului în care erau gestionate cazurile persoanelor decedate.

Declarațiile sale vin după ce anchetatorii au prezentat acuzații privind modul în care au funcționat, timp de mai mulți ani, centrele deținute de Viorel Pașca în județul Bihor.

Teodor Coste a declarat că administratorii centrelor apelau la primărie invocând faptul că persoanele respective au murit pe raza comunei, motiv pentru care autoritățile locale ar fi trebuit să se ocupe de formalitățile privind înmormântarea.

Potrivit fostului edil, situația a devenit repetitivă și a generat numeroase dificultăți administrative.

„Mi-a adus mortul la primărie și eram și în campanie. Am crezut că mi-a dus mortul și se termină treaba, dar mi-a dus altul, altul și iar altul și am cedat nervos. Cine mă mai apără pe mine, că nu mă mai apără nimeni?”, a declarat Teodor Coste la România TV.

Acesta a povestit că, după ce a refuzat să preia responsabilitatea în condițiile solicitate, unul dintre corpurile neînsuflețite ar fi fost scos din sicriu și lăsat într-un sac de plastic într-o cameră frigorifică.

„Scoate mortul din sicriu, îl bagă în sac și mi-l lasă într-un colț acolo, în camera frigorifică”, a afirmat fostul primar.

Coste susține că, în cele din urmă, persoana respectivă a fost înmormântată cu sprijinul preotului și al comunității locale.

În aceeași intervenție televizată, fostul edil a afirmat că activitatea centrelor s-ar fi desfășurat ani la rând fără intervenții eficiente din partea unor instituții care aveau atribuții de control.

„Nu are rost să ne ascundem. Era lumea mulțumită, domnul rezolva problemele la mai multe instituții. Toată lumea tăcea din gură și mergea treaba înainte”, a declarat acesta.

Afirmațiile reprezintă punctul de vedere al fostului primar și nu constituie concluzii ale anchetei penale. Până în prezent, instituțiile vizate nu au fost găsite vinovate în instanță în legătură cu aceste acuzații.

Potrivit informațiilor prezentate de procurori, începând din anul 2006, mai multe persoane, coordonate de Viorel Pașca, ar fi adăpostit în diferite imobile persoane fără locuință, fără familie sau aflate în situații de vulnerabilitate.

Conform anchetatorilor, beneficiarii ar fi fost direcționați către aceste centre inclusiv în baza unor anchete sociale, în lipsa unor alternative suficiente în sistemul public de asistență socială. Procurorii susțin că persoanele vizate nu și-ar fi exprimat în mod informat consimțământul pentru internare.

Ancheta indică faptul că, pe parcursul a aproximativ 17 ani, peste 3.300 de persoane – vârstnici, persoane cu dizabilități și oameni fără adăpost – ar fi trecut prin aceste centre. Procurorii susțin că acestea ar fi fost exploatate pentru obținerea unor beneficii financiare.

Prejudiciul estimat în dosar depășește 13 milioane de lei, sumă care ar proveni din bani încasați de la beneficiari și din donații, fonduri care, potrivit anchetei, ar fi fost utilizate pentru achiziționarea mai multor imobile.

În prezent, Viorel Pașca și alte cinci persoane sunt cercetați sub control judiciar în dosarul instrumentat de procurori. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au funcționat centrele și a eventualelor responsabilități penale.

În spațiul public au apărut și informații potrivit cărora numeroase persoane decedate în aceste centre ar fi fost înmormântate în cimitire locale, unele morminte fiind marcate cu mențiunea „necunoscut”. Aceste aspecte fac parte din verificările aflate în desfășurare.

Ancheta este în curs, iar toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.