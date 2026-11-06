Google, Meta și TikTok au deschis procese împotriva statului american California pentru a împiedica aplicarea unei legi care restricționează accesul copiilor sub 16 ani la anumite funcții ale rețelelor sociale, potrivit Reuters. Cele trei companii susțin că noile reguli încalcă libertatea de exprimare protejată de Constituția Statelor Unite și limitează dreptul părinților de a decide cum folosesc copiii platformele digitale.

Acțiunile au fost depuse miercuri, 4 noiembrie 2026, la instanțe federale din San Francisco, San Jose și Los Angeles. Disputa vizează legea Assembly Bill 1709, promulgată în septembrie de guvernatorul Gavin Newsom și programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Decizia instanțelor ar putea influența modul în care autoritățile americane reglementează serviciile online destinate minorilor.

Assembly Bill 1709 urmărește limitarea funcționalităților digitale considerate capabile să încurajeze utilizarea compulsivă a rețelelor sociale.

Printre acestea se numără redarea automată a videoclipurilor, derularea continuă a conținutului și recomandările personalizate generate de algoritmi în funcție de comportamentul utilizatorilor.

Legea nu interzice complet accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Companiile pot continua să ofere conturi minorilor, însă trebuie să elimine funcțiile vizate de restricții. În anumite situații, dacă aceste funcții rămân active, platformele sunt obligate să elimine conturile respective.

Operatorii trebuie, de asemenea, să implementeze măsuri rezonabile pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni financiare de până la 50.000 de dolari pentru fiecare minor afectat.

Cele trei companii susțin că autoritățile californiene încearcă să intervină în modul în care platformele selectează, organizează și distribuie conținutul publicat de utilizatori.

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, consideră că statul nu poate impune modificarea deciziilor editoriale privind prezentarea postărilor fără a încălca Primul Amendament al Constituției americane.

Google, proprietarul YouTube, și TikTok invocă argumente similare. Companiile fac referire și la Secțiunea 230 din Communications Decency Act, o prevedere federală care oferă platformelor online anumite protecții juridice în legătură cu materialele publicate de utilizatori.

Un alt punct contestat privește autoritatea părinților. Companiile consideră că restricțiile limitează posibilitatea familiilor de a decide ce funcționalități sunt potrivite pentru copiii lor, inclusiv atunci când folosesc instrumente de control parental.

Google susține, în plus, că regulile generale ar putea afecta mecanismele deja dezvoltate pentru recomandarea videoclipurilor adecvate vârstei.

Guvernatorul Gavin Newsom a promulgat actul normativ pe 10 septembrie 2026, în cadrul unui pachet mai amplu de măsuri dedicate siguranței copiilor în mediul digital.

Autoritățile susțin că platformele trebuie să își adapteze produsele pentru a reduce expunerea minorilor la mecanisme care îi încurajează să petreacă perioade îndelungate online.

Biroul procurorului general al Californiei, Rob Bonta, a transmis că analizează acțiunile depuse de companii și că intenționează să apere legislația statului.

Totuși, inițiativa nu beneficiază de susținere unanimă. Organizația pentru drepturi digitale Electronic Frontier Foundation a avertizat că asemenea restricții pot crea probleme privind confidențialitatea datelor și libertatea de exprimare, în special atunci când verificarea vârstei presupune colectarea unor informații suplimentare despre utilizatori.

Procesele din California apar într-un context în care autoritățile și instanțele americane examinează tot mai atent efectele rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților.

Meta, Google, TikTok și Snap se confruntă cu numeroase acțiuni judiciare formulate de familii, instituții de învățământ și autorități locale. Reclamanții susțin că anumite mecanisme de funcționare ale platformelor ar contribui la utilizarea excesivă și la apariția unor probleme de sănătate mintală.

Aceste afirmații fac obiectul litigiilor și nu trebuie confundate cu existența unor hotărâri definitive împotriva tuturor companiilor implicate.

În paralel, și alte state încearcă să limiteze accesul minorilor la anumite servicii digitale. Australia a introdus restricții pentru utilizatorii sub 16 ani, ceea ce evidențiază extinderea dezbaterii privind responsabilitatea platformelor și protecția copiilor.

Legea californiană ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, dacă instanțele nu decid suspendarea aplicării sale.

Până atunci, Google, Meta și TikTok încearcă să obțină blocarea restricțiilor, în timp ce autoritățile statului susțin necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție a minorilor.

Rezultatul acestei dispute va fi important atât pentru companiile tehnologice, cât și pentru familiile care folosesc zilnic rețelele sociale.