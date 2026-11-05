Peste 1,3 milioane de dispozitive Android TV, infectate cu un virus. Google face acuzații grave

Google a anunțat că peste 1,3 milioane de dispozitive Android, majoritatea TV Box-uri utilizate pentru vizionarea conținutului pe televizoare, au fost compromise printr-un program malițios preinstalat. Compania americană a acuzat, într-un raport publicat pe 3 noiembrie 2026, producătorul chinez Videostrong Technology că a introdus intenționat software-ul pentru a permite folosirea echipamentelor în activități informatice ilegale.

Producătorul chinez Videostrong Technology este acuzat de Google că ar fi integrat un program periculos în software-ul unor dispozitive Android, înainte ca acestea să ajungă la utilizatori. Printre produsele vizate se numără TV Box-urile, aparate care permit accesarea aplicațiilor și platformelor de streaming pe televizoarele obișnuite.

Investigația realizată de Google Threat Intelligence Group a identificat un program malițios numit XCPE, prin intermediul căruia peste 1,3 milioane de dispozitive au fost conectate la o rețea informatică ce putea fi administrată de la distanță. Potrivit cercetătorilor, infectarea nu presupunea instalarea unei aplicații de către proprietar sau accesarea unui site suspect. Codul periculos exista deja în sistemul dispozitivului și putea deveni activ după prima pornire.

Google susține că Videostrong ar fi dezvoltat și administrat intenționat această infrastructură, folosind-o ulterior pentru a comercializa accesul la echipamentele compromise.

Operatorii care obțineau acces puteau utiliza conexiunile la internet ale proprietarilor pentru redirecționarea traficului, generarea unor interacțiuni publicitare false și instalarea altor programe malițioase. Astfel, dispozitivele folosite pentru vizionarea filmelor sau a programelor TV puteau desfășura și alte activități informatice, fără știrea utilizatorilor.

Programul XCPE avea acces la funcții importante ale sistemului Android, ceea ce permitea transmiterea și executarea unor comenzi de la distanță.

Cercetătorii Google au descoperit că software-ul putea realiza capturi ale ecranului, simula apăsarea tastelor și colecta informații despre conturi, aplicațiile instalate și caracteristicile dispozitivului. Totodată, programul putea dezactiva verificările de securitate efectuate prin Google Play Protect, pentru a permite instalarea altor componente fără acordul proprietarului.

O altă caracteristică identificată în cadrul investigației era capacitatea virusului de a rămâne activ chiar și după încercările de eliminare.

Dacă utilizatorul dezinstala aplicația asociată XCPE, aceasta putea fi reinstalată automat la repornirea aparatului. Mecanismul era posibil deoarece o parte a codului malițios se afla în zona de memorie rezervată sistemului de operare. Potrivit Google, software-ul a suferit mai multe modificări începând din 2024, inclusiv pentru a îngreuna identificarea sa de către programele de securitate.

Google a colaborat cu autorități și companii specializate în securitate cibernetică pentru dezactivarea infrastructurii utilizate de rețeaua XCPE. Acțiunile au urmărit blocarea serverelor prin care operatorii transmiteau instrucțiuni către dispozitivele infectate și instalau programe suplimentare.

În urma investigației, compania a estimat că întreruperea conexiunilor ar putea împiedica accesul infractorilor la cel puțin 10 milioane de alte dispozitive compromise prin infrastructuri asociate.

Google a anunțat, de asemenea, că a întrerupt relațiile comerciale cu Videostrong Technology. Producătorului chinez i-a fost interzis să mai fabrice dispozitive Android certificate care includ aplicații Google preinstalate.

Compania americană a introdus și verificări suplimentare în procesul de certificare a echipamentelor, pentru a reduce riscul apariției unor situații similare. Informațiile au fost publicate în raportul oficial Google Threat Intelligence Group, care prezintă modul de funcționare a rețelei XCPE și măsurile luate pentru dezactivarea acesteia.

Dezactivarea infrastructurii utilizate de atacatori nu înseamnă automat că programul malițios a fost eliminat din toate echipamentele compromise.

Software-ul poate rămâne prezent în memoria dispozitivului chiar dacă acesta nu mai primește comenzi de la distanță. Din cauza modului în care a fost instalat, simpla ștergere a unei aplicații sau repornirea aparatului nu garantează eliminarea infecției.

Utilizatorilor care suspectează că dețin un TV Box afectat li se recomandă să îl deconecteze de la internet și să contacteze producătorul pentru a verifica disponibilitatea unei versiuni sigure de software sau posibilitatea înlocuirii aparatului.

Google nu a publicat o listă completă a modelelor compromise. Din acest motiv, identificarea unui dispozitiv afectat doar pe baza denumirii comerciale poate fi dificilă.