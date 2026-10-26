Luna Plină în Taur și tranzitele astrologice ale săptămânii aduc în atenție relațiile, deciziile financiare și schimbările personale, potrivit horoscopului publicat de YourTango pentru perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026. Previziunile pentru cele 12 zodii pun accent pe reevaluarea alegerilor din trecut, comunicare și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Materialul, semnat de A.T. Nunez și publicat pe 23 octombrie, asociază începutul săptămânii cu Luna Plină în Taur, iar zilele următoare cu reflecția, dialogul și nevoia de a acorda mai multă atenție propriei stări de bine. Interpretările sunt bazate pe astrologie și nu reprezintă certitudini privind evenimentele viitoare.

Potrivit publicației, Luna Plină de luni, 26 octombrie, pune accent pe valori personale, bani și relații. Mercur retrograd este asociat cu revenirea asupra unor discuții sau situații din trecut, în timp ce mișcarea aparent retrogradă a lui Venus este interpretată ca un prilej de reevaluare a relațiilor și a alegerilor afective.

În a doua parte a săptămânii, atenția se mută spre comunicare, familie și echilibrul emoțional. Horoscopul recomandă, în interpretarea astrologică a publicației, clarificarea sentimentelor și identificarea situațiilor care împiedică evoluția personală.

Pentru Berbeci, săptămâna este asociată cu reevaluarea priorităților financiare și a modului în care își gestionează resursele. Publicația recomandă prudență în privința cheltuielilor și mai multă atenție la deciziile impulsive.

În plan personal, discuțiile cu prietenii apropiați și exprimarea sinceră a emoțiilor pot deveni teme importante. Finalul săptămânii este prezentat ca un moment potrivit pentru reflecție și clarificarea temerilor.

Luna Plină în propriul semn îi îndeamnă simbolic pe Tauri să își analizeze realizările, greșelile și obiectivele. Este o perioadă de bilanț personal, în care pot reconsidera direcția în care doresc să meargă.

În plan profesional, horoscopul pune accent pe răbdare, consecvență și pregătirea unor planuri noi. Clarificarea obstacolelor personale este prezentată drept un pas important înaintea următoarelor decizii.

Pentru Gemeni, previziunile evidențiază obiectivele pe termen lung și dorința de a transforma planurile în acțiuni concrete. Săptămâna poate fi folosită pentru a analiza ce îi împiedică să avanseze și ce schimbări ar putea fi necesare.

În relații, publicația menționează posibilitatea unor împăcări, dar și nevoia de a renunța la legăturile care nu mai sunt benefice. Comunicarea rămâne o temă centrală.

Racii sunt îndemnați să evite izolarea și să identifice problemele care le încetinesc progresul. Horoscopul pune accent pe reflecție, încredere în propriile capacități și menținerea obiectivelor personale.

Spre sfârșitul săptămânii, atenția se îndreaptă către familie și echilibrul emoțional. În plan profesional, perioada este asociată cu posibilitatea de a observa noi direcții de dezvoltare.

Pentru Lei, comunicarea și exprimarea personală sunt principalele teme ale săptămânii. Horoscopul sugerează mai multă atenție la felul în care sunt formulate mesajele, în special în discuțiile importante.

În același timp, locuința și viața personală pot ocupa un loc mai important. Organizarea spațiului de acasă și stabilirea unor obiective pentru viitor sunt prezentate drept preocupări posibile.

Fecioarele sunt asociate cu recunoașterea eforturilor depuse și cu apariția unor oportunități de a-și demonstra competențele. Colaborarea cu persoanele apropiate poate contribui la clarificarea unor planuri.

Pe parcursul săptămânii, horoscopul pune accent și pe desprinderea de situații din trecut. În plan profesional, este evidențiată posibilitatea asumării unor responsabilități suplimentare.

Pentru Balanțe, săptămâna aduce în prim-plan reevaluarea relațiilor și a modului în care privesc experiențele afective anterioare. Potrivit interpretării astrologice, trecutul poate deveni un punct de plecare pentru o perspectivă diferită asupra iubirii.

În locul unor schimbări majore, publicația sugerează explorarea unor activități noi în mediul apropiat, de la evenimente culturale la descoperirea unor locuri din comunitate. Spre finalul săptămânii, atenția se poate îndrepta către carieră și imaginea publică.

Scorpionii sunt încurajați să privească mai matur relațiile și să renunțe la resentimentele care nu mai au un rol constructiv. Luna Plină în Taur este asociată cu o mai bună înțelegere a limitelor și a situațiilor care nu funcționează.

Horoscopul recomandă și acordarea unei atenții sporite propriei stări de bine. Activitățile plăcute și timpul rezervat odihnei pot contribui la un echilibru mai bun între responsabilități și viața personală.

Pentru Săgetători, schimbările sunt asociate cu rutina zilnică și activitatea profesională. Săptămâna poate reprezenta, în interpretarea publicației, un prilej de ajustare a metodelor de lucru și de îmbunătățire a colaborării cu ceilalți.

În plan personal, anumite preocupări mai vechi pot reveni în atenție înainte de a fi lăsate în urmă. Horoscopul recomandă observarea viselor și a emoțiilor, ca exercițiu de reflecție personală.

Capricornii sunt asociați cu o perioadă favorabilă consolidării relațiilor sociale și recâștigării controlului asupra propriilor obiective. Pot apărea ocazii de a relua legătura cu persoane din trecut sau de a cunoaște oameni noi.

Spre sfârșitul săptămânii, atenția se mută către relațiile romantice și dinamica interacțiunilor profesionale. În ambele domenii, înțelegerea așteptărilor reciproce rămâne importantă.

Pentru Vărsători, săptămâna poate fi interpretată ca un moment de analiză a responsabilităților și a obiectivelor personale. Este utilă clarificarea priorităților și evaluarea modului în care alegerile cotidiene influențează planurile pe termen lung.

În relațiile cu ceilalți, comunicarea directă și disponibilitatea de a reconsidera anumite poziții pot contribui la evitarea neînțelegerilor. Finalul perioadei invită la mai multă atenție față de echilibrul dintre muncă și viața personală.

Pentru Pești, accentul cade pe reevaluarea planurilor de viitor și pe relațiile cu persoanele apropiate. Săptămâna poate fi folosită pentru a clarifica obiectivele și pentru a identifica acele colaborări care merită continuate.

În plan emoțional, reflecția și exprimarea sinceră a nevoilor pot ajuta la înțelegerea unor situații mai vechi. Horoscopul pune accent pe răbdare și pe construirea unor relații bazate pe încredere.