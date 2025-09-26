Autostrada Moldovei, finanțată integral din fonduri europene nerambursabile

Alexandru Nazare a anunțat că a reușit să convingă Comisia Europeană ca toată Autostrada Moldovei să fie finanțată prin granturi, adică exclusiv din fonduri nerambursabile. „La Ministerul Transporturilor am reuşit să convingem Comisia Europeană să trecem Autostrada Moldovei integral pe grant. Asta înseamnă fonduri nerambursabile”, a declarat ministrul Finanțelor pentru Antena 3.

Oficialul a precizat că, încă din faza de elaborare a PNRR, proiectul autostrăzii nu fusese inclus pentru finanțare prin granturi, ci printr-un mecanism de împrumut.

„Nici la momentul concepţiei PNRR-ului această autostradă nu fusese pe grant, a fost pe împrumut. Nici de atunci până acum, în aceşti patru ani, deşi România a cerut în mod repetat Comisiei să avem autostrăzile pe grant, nu am reuşit această performanţă”, a mai precizat ministrul pentru sursa citată.

Întrebat dacă, anul viitor, se va putea circula pe autostradă de la Bacău la București, ministrul Finanțelor a precizat: „Focşani-Bacău, Bacău-Paşcani, integral este finanţată din fonduri nerambursabile şi prin acest lucru este garantată finanţarea până la finalizarea PNRR-ului în august anul viitor”.

De asemenea, acesta a adăugat că toate proiectele de renovare gestionate de Ministerul Dezvoltării au fost incluse pentru finanțare prin granturi.

Ministrul Finanțelor a precizat că și programul SAFE va aduce finanțări importante pentru proiectele de infrastructură.

„Dezvoltarea din zona Moldovei e foarte importantă şi dezvoltarea polului din jurul Iaşiului, pentru că acolo, să ştiţi, inclusiv în SAFE, asta e o altă negociere închisă, cei 16 miliarde pentru SAFE, care nu sunt toţi dedicaţi Apărării, sunt în jur de patru miliarde jumătate, care sunt dedicaţi tot pentru autostrada A7 şi A8. Practic se va continua PNRR cu bani din SAFE tot pe zona de infrastructură”, a explicat Alexandru Nazare.

Întrebat despre stadiul lucrărilor la Autostrada Ploieşti-Buzău, unde mai există tronsoane nefinalizate, ministrul Finanțelor a explicat: „Sigur, acele loturi sunt la un grad destul de avansat de realizare. Nu ştiu exact să vă spun precis, dar sunt la peste 80% ambele loturi, sunt într-o fază finală, ele au fost parte din PNRR, acum nu mai sunt, ele trebuie finalizate din alte surse de finanţare, dar sunt aproape finalizate”. T

otodată, Alexandru Nazare a anunțat că vicepreședintele Băncii Europene de Investiții va sosi săptămâna viitoare în România pentru a semna un împrumut destinat cofinanțării autostrăzii Sibiu-Pitești.