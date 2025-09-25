Donald Trump și Orbán, discuție tensionată despre importurile de petrol rusesc

Donald Trump a discutat cu premierul maghiar Viktor Orbán despre importurile de petrol rusesc, iar în timpul conversației cei doi au evidențiat presiunile internaționale pentru reducerea dependenței de Rusia. Apelul telefonic, confirmat de ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó, a abordat atât situația războiului din Ucraina, cât și impactul energetic din Europa Centrală.

În timpul convorbirii telefonice de miercuri seară, Donald Trump și Viktor Orbán au abordat importurile de petrol rusesc. Conform declarațiilor ministrului de externe Péter Szijjártó, discuția a acoperit „starea războiului din Ucraina și șansele de pace ale țării, situația economiei globale, tarifele și problema aprovizionării energetice din Europa Centrală”.

Trump a făcut anterior presiuni asupra aliaților NATO pentru a suspenda importurile de petrol din Rusia, intenționând astfel să slăbească economia de război a Moscovei.

Ungaria se află sub o presiune tot mai mare, nu doar din partea administrației americane, ci și a Uniunii Europene. Comisia Europeană a prezentat un plan ambițios de eliminare a tuturor achizițiilor de combustibili fosili din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

Experții maghiari în energie, precum Attila Holoda, susțin că Ungaria are capacități alternative pentru a înlocui petrolul rusesc, însă aceasta ar afecta profiturile companiei de stat MOL. „MOL invocă dificultăți tehnice pentru a evita pierderile acestor profituri”, a declarat Holoda.

Ungaria a declarat că rutele alternative nu ar fi suficiente pentru a înlocui petrolul livrat prin conductele rusești. În pofida presiunilor crescânde venite atât din partea Statelor Unite, cât și din partea Uniunii Europene, Budapesta își menține poziția.

Experții atrag însă atenția că Ungaria ar putea apela la fondurile europene pentru a susține procesul de decuplare de combustibilii fosili rusești, Bruxelles-ul oferind deja sprijin financiar pentru această tranziție energetică.