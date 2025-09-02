Social DRDP Iași: Lucrările pe A7 între Bacău și Pașcani avansează pe loturile 1 și 3







Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a publicat marți, imagini de la șantierul lotului 1 Săucești - Trifești, parte a tronsonului Bacău - Pașcani din Autostrada Moldovei A7. De asemenea, instituția a publicat imagini de la șantierul lotului 3, Mircești – Pașcani.

DRDP Iași a publicat, într-o postare pe Facebook, imagini surprinse în zona Hârlești, de la șantierul Autostrăzii A7, Bacău - Pașcani.

„Mobilizare a constructorului pe șantierul Autostrăzii A7, Bacău – Pașcani, Lot 1, Săucești – Trifești. Imagini din zona Hârlești”, a transmis instituția.

DRDP Iași a anunțat, de asemenea, că lucrările la lotul 1 au ajuns la un stadiu fizic de 38%. Lucrările de pe cele șase loturi ale autostrăzii dintre Focșani și Pașcani, atribuite companiei românești UMB, sunt finanțate prin fonduri europene din PNRR.

DRDP Iași a publicat, de asemenea, imagini de la șantierul Autostrăzii A7, Bacău - Pașcani, lotul 3. Potrivit instituției, constructorul lucrează în special la nodurile rutiere Mogoșești-Siret și turbion Pașcani, unde se întâlnesc autostrăzile A7 și A8.

În prezent, potrivit instituției, sunt realizate mai multe tipuri de lucrări: umpluturi de pământ, fundații de balast, amenajarea drumurilor tehnologice, execuția saltelelor de balast, ranforsări cu geogrile, relocarea rețelelor de utilități și montarea căminelor de drenaj. De asemenea, reprezentanții DRDP Iași au menționat că lucrările pentru lotul 3 au ajuns la un stadiu fizic de 36%.

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a estimat că, potrivit graficelor de lucrări, în anul 2026 va fi posibilă circulația pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 de kilometri, corespunzătoare tronsoanelor A3 și A7

Mai mult, cinci dintre cele șase loturi ale Autostrăzii Moldovei A7, între Focșani și Pașcani, vor fi finanțate prin componenta de grant a PNRR, nu prin împrumuturi, conform acordului asupra formei finale a programului, agreat pe data de 30 iulie de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.