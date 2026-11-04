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J. D. Vance, după eșecul electoral: „Toată lumea știe de ce am pierdut”

J. D. Vance, după eșecul electoral: „Toată lumea știe de ce am pierdut”J.D Vance și Donald Trump. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Vicepreședintele Statelor Unite, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran a fost principalul motiv pentru care Partidul Republican a pierdut alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial. Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul american a recunoscut că rezultatele l-au surprins și a invocat inclusiv creșterea costului vieții și relația Washingtonului cu Israelul. Democrații au câștigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, în urma scrutinului din 3 noiembrie.

J. D. Vance pune înfrângerea republicanilor pe seama războiului din Iran

Vicepreședintele SUA a susținut că implicarea militară a Washingtonului în conflictul cu Iranul a afectat sprijinul electoral pentru Partidul Republican.

Vance a afirmat că „adevăratul motiv pentru care republicanii au pierdut este evident pentru aproape toată lumea. Am pierdut din cauza războiului”. Declarația vine după ce democrații au obținut victorii importante la alegerile legislative, scrutinul fiind considerat și un test al susținerii publice pentru administrația Donald Trump.

J. D. Vance a avut anterior un rol important în încercările administrației americane de a negocia cu Teheranul. Potrivit publicației britanice, acesta s-a arătat sceptic față de conflictul declanșat în februarie de Statele Unite și Israel.

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Poziționarea vicepreședintelui este urmărită și în contextul unei eventuale candidaturi a sale la alegerile prezidențiale din 2028.

Donald Trump a recunoscut că războiul a influențat rezultatul alegerilor

J. D. Vance a făcut referire și la declarațiile președintelui Donald Trump, care a admis că războiul din Iran a contribuit la rezultatele nefavorabile obținute de republicani.

„Chiar și președintele a spus-o”, a menționat el.

Trump a recunoscut marți seară că operațiunile militare au influențat votul, dar a continuat să susțină că intervenția împotriva Iranului a fost justificată.

Deși cei doi oficiali au admis impactul electoral al conflictului, mesajul vicepreședintelui s-a concentrat asupra costului politic suportat de Partidul Republican.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Costul vieții și relația cu Israelul, printre cauzele invocate de Vance

În mesajul său, vicepreședintele american a recunoscut că războiul nu a fost singurul factor care a influențat rezultatele alegerilor. J. D. Vance a menționat și nemulțumirile populației privind costul vieții, precum șirelația Statelor Unite cu Israelul.

Oficialul a recunoscut că nu avea așteptări foarte mari înaintea anunțării rezultatelor, însă amploarea pierderilor suferite de republicani l-a surprins.

„Nu eram foarte încrezător la începutul serii, dar totuși m-a șocat”, a declarat el.

Vicepreședintele a făcut apoi referire la pierderea controlului asupra Senatului și la consecințele politice ale războiului.

„Dacă doriți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem Senatul pentru următorii 6 ani, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care a meritat plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, cel puțin este o atitudine onestă.”

În final, Vance a insistat că republicanii trebuie să recunoască motivele înfrângerii înainte de a stabili direcția politică pentru perioada următoare.

„Toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre ce urmează de aici trebuie să pornească de acolo,”, a adăugat Vance.

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