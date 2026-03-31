Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri

Deși par aliați de nezdruncinat, Statele Unite și Israelul traversează o perioadă de tensiuni profunde cauzate de viziuni divergente asupra Orientului Mijlociu. În cadrul podcastului „Hai România” de pe evz.ro, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a explicat de ce interesele celor două state au început să se ciocnească violent în contextul războiului cu Iranul.

Principala sursă de conflict între cele două administrații rezidă în obiectivele finale:

Adrian Severin avertizează asupra unei greșeli tactice majore făcute de liderii israelieni: stimularea, fie și involuntară, a unui val anti-israelian chiar în interiorul Statelor Unite.

„Nu vorbim de antisemitism, ci de un curent politic anti-israelian care crește în SUA. Este foarte posibil ca viitorul Congres sau viitoarea administrație să fie obligate să reducă susținerea necondiționată pentru Israel.”

Această schimbare de paradigmă ar putea forța Israelul să se comporte doar ca un stat membru obișnuit al regiunii, pierzând statutul de „partener privilegiat” care îi permitea acțiuni militare de mare anvergură cu logistica SUA.

În ceea ce privește încheierea ostilităților cu Iranul, Severin vede o singură monedă de schimb reală pe care americanii o pot pune pe masa negocierilor: prezența militară în Golf.

Poziția țărilor arabe: Deși aliați oficiali ai SUA, multe state arabe încep să vadă bazele americane nu ca pe un scut, ci ca pe o țintă care îi expune la represalii.

Moneda de schimb: Retragerea acestor baze ar putea fi singura garanție acceptată de Iran pentru a opri conflictul și a trece la o etapă de dezescaladare.