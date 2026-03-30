Axa secretă: Cum au devenit rachetele nord-coreene vârful de lance al Iranului în 2026

Dezvăluiri din culisele arsenalului iranian: Cum a transformat tehnologia nord-coreeană balistica din Orientul Mijlociu. Detalii despre rachetele Shahab, Musudan și amenințarea asupra bazei Diego Garcia în 2026.

Un nou episod al tensiunilor din Orientul Mijlociu readuce în atenție cooperarea strategică dintre Iran și Coreea de Nord, în special în domeniul dezvoltării și utilizării rachetelor balistice. Potrivit unor experți citați de Fox News Digital, capacitățile actuale ale Iranului în materie de rachete au la bază tehnologii și sisteme dezvoltate în colaborare cu regimul de la Phenian.

Bruce Bechtol, profesor de științe politice și expert în relațiile dintre Iran și Coreea de Nord, susține că o parte semnificativă a arsenalului iranian provine din transferuri directe de tehnologie și echipamente. Acesta a declarat că „racheta lansată către Diego Garcia a fost un Musudan. Iranienii au cumpărat 19 astfel de sisteme de la nord-coreeni și le-au primit în 2005. Au această capacitate încă din 2005 — și nu este o ‘armă secretă’”.

În contextul escaladării conflictului, Iranul ar fi lansat două rachete balistice cu rază medie de acțiune către baza Diego Garcia, situată la aproximativ 2.500 de mile distanță. Potrivit expertului, această capacitate nu este recentă, ci rezultatul unei colaborări de lungă durată.

Bechtol a subliniat că „cea mai importantă amenințare din partea Iranului, pe măsură ce conflictul cu Statele Unite și Israelul a evoluat, a fost reprezentată de rachetele balistice”, acestea fiind utilizate nu doar împotriva unor obiective militare, ci și în regiune.

Expertul a evidențiat faptul că sistemele de rachete cu rază scurtă, precum QIAM, au fost dezvoltate cu sprijin nord-coreean. „QIAM a fost dezvoltat și îmbunătățit cu ajutorul Coreei de Nord… Coreea de Nord a proliferat mult către Iran, ceea ce vedem acum în război”, a declarat acesta.

De asemenea, colaborarea dintre cele două state ar fi inclus construirea unor facilități de testare și urmărire a rachetelor pe teritoriul iranian. Conform datelor menționate, Coreea de Nord ar fi contribuit la dezvoltarea infrastructurii din Emamshahr și Tabas, utilizate pentru testarea și monitorizarea sistemelor balistice.

Un alt element central al cooperării este dezvoltarea rachetei Shahab-3, considerată o versiune derivată din sistemul nord-coreean No Dong. Bechtol a explicat că „iranienii au numit această rachetă ‘nouă’ Shahab-3. Shahab-3 este aproape o copie exactă a No Dong”.

Ulterior, această platformă a fost îmbunătățită cu sprijin tehnologic din partea Coreei de Nord, ducând la apariția unor variante precum Emad și Ghadr.

„Emad are o rază de acțiune de 1.750 de kilometri, iar Ghadr de 1.950 de kilometri. Iranul a folosit aceste sisteme pentru a viza nu doar Israelul, ci și vecinii arabi”, a precizat expertul.

Aceste evoluții sugerează o continuitate în transferul de tehnologie și adaptarea sistemelor balistice la nevoile operaționale ale Iranului.

În ceea ce privește cele mai recente dezvoltări, Bechtol a menționat sistemul Khorramshahr-4, despre care afirmă că are o capacitate de încărcare superioară. „Acest sistem… a demonstrat că poate transporta un focos mai mare decât orice alt sistem din inventarul Iranului, echipat cu ceea ce pare a fi muniție de tip cluster”.

Potrivit acestuia, astfel de capacități indică o evoluție semnificativă a arsenalului iranian, bazată pe sprijin extern și pe modernizarea continuă a tehnologiei existente.

Descriind relația dintre cele două state, Bechtol a afirmat: „Coreea de Nord este vânzătorul, iar Iranul este cumpărătorul. Coreea de Nord furnizează sisteme de armament, tehnologie, componente, tehnicieni, ingineri și capabilități militare… Iranul plătește cu bani și petrol”.

În opinia sa, această colaborare poate fi limitată prin aplicarea strictă a sancțiunilor internaționale. „Sancțiunile necesare există deja, dar Statele Unite și aliații lor trebuie să le aplice riguros… Dacă oprești lanțul de aprovizionare, oprești proliferarea”, a declarat expertul.

Conflictul actual, aflat în a cincea săptămână, evidențiază rolul acestor transferuri tehnologice în dinamica militară din regiune.