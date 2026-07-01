O decizie de ultimă oră vine din partea magistraților din Finlanda, unde un om de afaceri a primit o pedeapsă severă cu închisoarea. Justiția finlandeză a decis miercuri condamnarea acestuia la trei ani și opt luni de detenție, după ce s-a dovedit că a exportat camioane și remorci în Federația Rusă, trecând peste sancțiunile economice impuse la nivel european, informează AFP.

Compania controlată de Risto Riihimaki își desfășura activitatea în localitatea Lappeenranta, situată în proximitatea graniței cu statul vecin. În perioada 2022-2023, firma a livrat nu mai puțin de 164 de vehicule de mare tonaj și remorci, sfidând în mod direct măsurile restrictive adoptate de Uniunea Europeană în urma declanșării războiului din Ucraina.

În perioada în care s-au desfășurat transporturile, reglementările europene permiteau tranzitul de mărfuri prin Rusia. Profitând de această portiță legislativă, omul de afaceri a raportat în documente că destinația finală a vehiculelor ar fi Kazahstan sau Turcia, traseul prin Rusia fiind doar unul de legătură.

Realitatea de pe teren a fost însă complet diferită, aspect confirmat și de ancheta judiciară a Tribunalului districtual din Carelia de Sud. Magistrații au stabilit că toate acele camioane au fost introduse definitiv în circuitul economic rusesc, fiind vămuite direct în Rusia de către o firmă locală profilată pe importul și comercializarea de autovehicule industriale.

Investigațiile realizate de vameșii finlandezi au scos la iveală dimensiunea acestei afaceri ilegale. Valoarea totală a camioanelor și remorcilor care au trecut granița se ridică la aproximativ 17 milioane de euro.

Evaluând gravitatea faptelor, completul de judecată a hotărât că Risto Riihimaki se face vinovat de o infracțiune în formă agravată. Judecătorii au subliniat în motivare că acțiunile sale sunt „de o natură şi anvergură excepţionale”.

Pe lângă anii de închisoare pe care va trebui să îi execute, omul de afaceri și entitatea sa juridică au primit lovituri financiare grele. Instanța a dispus confiscarea sumei de 608.275 euro, reprezentând veniturile nete obținute din activitatea infracțională. Mai mult, aceștia sunt obligați să achite către bugetul de stat alte 6 milioane de euro, sumă ce echivalează cu valoarea activelor implicate în acest dosar. La toate acestea se adaugă o amendă penală directă de 10.000 de euro aplicată companiei.

Afaceristul se află deja în spatele gratiilor din luna martie a acestui an, sub măsura arestului preventiv. Pe tot parcursul procesului, el a respins acuzațiile aduse de procurori și a declarat în fața instanței că nu a cunoscut destinația reală a mărfurilor, susținând că a fost înșelat de partenerii de afaceri.

Sentința pronunțată nu este una definitivă și poate fi contestată prin apel la o instanță superioară, demers care ar opri temporar punerea în aplicare a pedepsei cu închisoarea. Această anchetă vine în contextul în care Finlanda a luat măsuri radicale la frontiera sa de 1.340 de kilometri cu Rusia, linia de hotar fiind complet blocată încă din decembrie 2023, ca urmare a unei crize generate de sosirea a circa 1.000 de migranți lipsiți de vize valabile.