Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a desfășurat luni într-un ritm mult mai intens comparativ cu perioada anterioară acordului istoric semnat săptămâna trecută între Iran și Statele Unite. Situația este surprinzătoare în condițiile în care autoritățile de la Teheran lansaseră sâmbătă un avertisment ferm privind reînchiderea acestei rute maritime vitale, prin care se transporta, înainte de izbucnirea conflictului, o cincime din volumul global de petrol și gaze, transmite agenția AFP.

În ciuda retoricii tensionate și a deciziilor politice imprevizibile, realitatea din teren arată că marii operatori economici își reiau activitatea în zonă, chiar dacă navighează încă sub semnul întrebării.

Cele mai recente date ale platformelor de monitorizare maritimă indică „o relansare prudentă, dar perceptibilă a traficului după protocolul de acord, chiar dacă evoluţia zilnică rămâne volatilă”, a declarat sursei citate, Mihail Todorov, reprezentant al furnizorului de date de navigaţie AXSMarine.

Datele tehnice centralizate de specialiști confirmă faptul că armatorii profită de fereastra de oportunitate deschisă de înțelegerea diplomatică dintre Washington și Teheran.

Luni la ora 15.30 GMT - sfârşitul după-amiezii conform orei locale - platforma de monitorizare maritimă Kpler înregistrase 26 de nave care traversaseră strâmtoarea, adică un volum de trafic apropiat de cel de joi şi sâmbătă, după semnarea oficială a protocolului de către preşedinţii Statelor Unite şi Iranului, Donald Trump, respectiv Masoud Pezeshkian, conform sursei citate.

Tendința de creștere a fluxului de transport a fost vizibilă pe tot parcursul ultimelor zile, atingând cote maxime imediat după oficializarea protocolului dintre cele două mari puteri.

Recordul de la începutul războiului a fost atins sâmbătă, potrivit celor două firme citate: 38 de traversări, din care 32 mineraliere şi petroliere, iar celelalte - portcontainere. Bilanţul de luni ar putea depăşi acest nivel până la sfârşitul zilei.