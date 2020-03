– Florian Saiu: Ce ne puteți spune stimată doamnă doctor Valeria Herdea despre acest virus care a dat peste cap întreaga lume? Ce sfaturi aveți pentru părinți, cum pot fi protejați copiii? Dar bătrânii?

– Valeria Herdea: Să le luăm pe rând, pentru că sunt aspecte deosebit de importante. Mai bine de 75% din planeta noastră este afectată de acest virus, Covid-19. Este relevant faptul că vorbim despre un virus nou, despre ale cărui mecanisme de atac știm încă puțin. De fapt, noi, oamenii, nu avem încă un răspuns imun (apărare/imunitate) format. Mai știm că acest virus se răspândește rapid și atacă orice persoană, de orice vârstă, de orice sex, de orice condiție socială. Virusul nu alege, nu cunoaște granițe și, dacă ar fi să cităm un medic minunat, pe dl Prof Univ Dr Adrian Streinu Cercel, am spune: „Nu are miros, nu are culoare, nu se vede”. Îi simțim doar efectele.