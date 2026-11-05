Un studiu recent publicat de Organizația Mondială a Sănătății arată o realitate îngrijorătoare privind stilul de viață al tinerei generații. Un adolescent din patru la nivel global recunoaşte că nu a practicat nicio activitate fizică cu durata de cel puţin o oră în săptămâna precedentă. Această cercetare subliniază lipsa totală a progreselor în acest domeniu în ultimii 15 ani, potrivit datelor furnizate de AFP.

Circa 240 de milioane de tineri cu vârste cuprinse între 11 şi 17 ani nu au efectuat un minim de 60 de minute de activitate fizică de intensitate moderată până la ridicată în niciuna din zilele săptămânii precedente. Aceste date au fost detaliate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii într-un nou studiu amplu.

Cercetarea a apărut în prestigioasa revistă The Lancet Global Health și a fost realizată în 140 de ţări şi teritorii. La studiu au participat peste 3,2 milioane de adolescenţi şi adolescente din întreaga lume.

Analiza generală arată că adolescenţii sunt activi în medie doar 2,7 zile pe săptămână. În plus, doar 14% dintre aceștia susţin că participă la o activitate fizică în fiecare zi a săptămânii. Specialiştii avertizează că inactivitatea reprezintă un factor de risc major pentru apariţia bolilor cardiace, a diabetului de tip 2 şi a anumitor forme de cancer.

Potrivit organizaţiei, aceste rezultate indică ''absenţa unui progres la scară mondială în decursul ultimilor 15 ani'', nivelurile de sedentarism menţinându-se practic neschimbate în această perioadă.

Situația este cu atât mai gravă în rândul tinerelor, decalajul dintre sexe rămânând foarte marcat. Aproximativ 28% dintre fete au precizat că nu au desfăşurat activităţi fizice în niciuna din zilele săptămânii precedente, comparativ cu 22% în cazul băieţilor.

De asemenea, doar 11% dintre fete au declarat că au fost active zilnic, faţă de 17% în rândul băieţilor. Această discrepanţă a fost observată în aproape toate țările incluse în cercetare.

Directorul general al organizaţiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tras un semnal de alarmă în acest sens:

''De 15 ani, n-a fost înregistrat aproape niciun progres la scară mondială care să stimuleze tinerii să facă mişcare, iar fetele sunt în mod special lăsate în urmă'', a spus acesta într-un comunicat oficial.

Studiul a evidenţiat diferenţe semnificative de la o țară la alta. În state precum Namibia, Nepal sau Filipine, 40% dintre adolescenţi au declarat că nu au avut nicio zi de activitate fizică. La polul opus, în Serbia şi Bangladesh, peste 30% dintre tineri susţin că au făcut mişcare în fiecare zi.

Pentru a schimba această tendință periculoasă, reprezentanții OMS susțin că este nevoie de o schimbare structurală profundă la nivelul comunitățior.

''Soluţia nu este să le spunem adolescenţilor să facă mai mult sport, ci mai degrabă să facem astfel încât şcolile, străzile şi cartierele să fie locuri unde este sigur, uşor şi normal să te mişti, să te joci şi să fii activ'', a afirmat Tedros.

Conform experților, factori precum mijloacele de transport, spațiile publice sigure, mersul pe jos sau cu bicicleta, mediul şcolar, accesibilitatea financiară, normele sociale și timpul excesiv petrecut în fața ecranelor influențează decisiv nivelul de mișcare al tinerilor.

În consecință, OMS solicită implementarea unor măsuri mai energice în domenii precum educația, transporturile, urbanismul, sportul și sănătatea. De asemenea, sunt necesare eforturi suplimentare pentru eliminarea multiplelor obstacole cu care se confruntă fetele.

''Statele au nevoie de politici care permit integrarea activităţii fizice într-o manieră simplă, sigură şi accesibilă în viaţa cotidiană'', a insistat organizaţia.