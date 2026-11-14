Statele Unite au pierdut statutul de țară în care rujeola a fost eliminată, după 26 de ani în care transmiterea continuă a virusului fusese întreruptă. Decizia vine pe fondul creșterii numărului de îmbolnăviri și al scăderii ratelor de vaccinare, care au permis apariția unor focare de lungă durată în mai multe state americane, potrivit The Wall Street Journal.

O comisie independentă de experți, care raportează directorului Organizației Panamericane a Sănătății, a stabilit că SUA nu mai îndeplinesc criteriile necesare pentru menținerea acestui statut. Informația a fost confirmată vineri de o sursă apropiată procesului, citată de CNN, după ce publicația The Wall Street Journal a relatat prima despre decizie.

Pierderea statutului era anticipată, după mai mulți ani în care acoperirea vaccinală a scăzut, iar numărul cazurilor de rujeolă a crescut. Comitetul internațional responsabil de evaluarea situației din fiecare țară consideră că virusul are transmitere endemică atunci când aceeași tulpină se răspândește de la o persoană la alta, în mod continuu, timp de cel puțin 12 luni.

Pentru a verifica existența unor lanțuri persistente de transmitere, experții analizează materialul genetic al virusurilor recoltate de la pacienți. Modificările apărute în genom permit cercetătorilor să stabilească legăturile dintre infecții și să determine dacă acestea provin din același lanț de transmitere.

Un studiu preliminar publicat în august de cercetătorii laboratorului de sănătate publică din Utah a arătat că aceeași tulpină de rujeolă circula în stat de peste un an. Aceasta a fost responsabilă pentru mai mult de 95% dintre cazurile înregistrate în regiune și s-a răspândit din sud-vestul statului către centrul Utahului. Între iunie 2025 și iunie 2026 au fost raportate peste 600 de îmbolnăviri.

Focare de lungă durată au fost înregistrate și în Carolina de Sud, Pennsylvania, Wisconsin și New York, precum și în alte state americane.

Nu se cunosc toate datele pe care comitetul le-a avut la dispoziție pentru adoptarea deciziei. Dr. Angela Rasmussen, virusolog la Universitatea din Saskatchewan, Canada, și redactor-șef al revistei „Vaccine”, consideră însă că dovezile din Utah ar fi fost suficiente pentru retragerea statutului.

În ultimii doi ani, Statele Unite au înregistrat creșteri importante ale numărului de îmbolnăviri, spitalizări și decese provocate de rujeolă. Evoluția epidemiei are loc în paralel cu disputele privind siguranța și eficacitatea vaccinurilor, inclusiv în contextul declarațiilor făcute de președintele Donald Trump și de alți membri ai administrației sale.

„Eliminarea rujeolei este un indicator vital pentru sistemul nostru de sănătate publică. Ea evidenţiază fisuri în fundamentul nostru. Pierderea statutului de eliminare înseamnă că, la nivel naţional, suntem mai puţin pregătiţi să facem faţă provocărilor legate de bolile infecţioase şi neinfecţioase”, a declarat dr. Demetre Daskalakis, fost director al Centrului Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii din cadrul Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Datele arată că, în 2026, în SUA au fost raportate peste 5.400 de cazuri de rujeolă, cel mai ridicat nivel din 1991 până în prezent. O parte dintre îmbolnăviri sunt asociate celor 43 de focare noi apărute în acest an, în timp ce peste 1.000 de cazuri provin din focare începute în 2025.

Aproape toate persoanele diagnosticate fie nu fuseseră vaccinate cu serul ROR, care oferă protecție împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, fie aveau un statut vaccinal necunoscut.

Potrivit CDC, aproximativ un caz din nouă a necesitat spitalizare. Rapoartele autorităților statale indică cel puțin 10 persoane care au murit după ce au contractat virusul.

Vaccinul ROR oferă un nivel ridicat de protecție. Administrarea celor două doze recomandate reduce cu aproximativ 97% riscul de îmbolnăvire după expunerea la virus, comparativ cu situația persoanelor nevaccinate.

Rujeola poate provoca mai mult decât febră și erupții cutanate. Infecția poate afecta memoria imunologică, proces prin care organismul păstrează informațiile despre agenții patogeni întâlniți anterior. În urma bolii, sistemul imunitar poate pierde o parte din protecția dobândită împotriva altor infecții, ceea ce crește vulnerabilitatea la afecțiuni precum pneumonia sau diareea.

Riscurile sunt mai mari pentru copiii prea mici pentru a fi vaccinați, persoanele cu imunitate scăzută, pacienții care au trecut prin transplanturi de organe și cei care urmează tratamente pentru cancer.

Infecția în timpul sarcinii poate avea consecințe grave, virusul putând ajunge la făt. În anumite situații, copilul se poate naște cu rujeolă, o afecțiune care îi poate pune viața în pericol.

Există și complicații neurologice rare, care pot apărea la ani după infecția inițială. Una dintre cele mai grave este panencefalita sclerozantă subacută (SSPE), o boală progresivă și fatală.

„Este pur şi simplu devastator şi atât de trist că ne aflăm în situaţia actuală”, a declarat dr. Nuwan Gunawardhana, epidemiolog specializat în boli infecțioase la Centrul Medical Irvine al Universității Columbia din New York. „Această situaţie pare să indice o adevărată inversare a progreselor înregistrate în domeniul sănătăţii publice pe parcursul unei întregi generaţii.”

La rândul său, dr. Peter Hotez, codirector al Centrului pentru Dezvoltarea Vaccinurilor de la Spitalul de Copii din Texas, a descris pierderea statutului drept „incredibil de jenantă”.

„Practic, rujeola a revenit”, a afirmat specialistul.

Acesta a explicat că statutul oficial este mai puțin important decât amploarea transmiterii virusului în prezent, în condițiile în care ratele de vaccinare continuă să scadă în numeroase regiuni ale țării.

Rujeola a fost declarată eliminată din Statele Unite în anul 2000, după ce vaccinarea pe scară largă a întrerupt transmiterea continuă a virusului. Ulterior, au mai existat focare, însă acestea au fost provocate, în general, de persoane infectate în străinătate, care au adus virusul în țară.

Nivelul ridicat al vaccinării în rândul populației a limitat răspândirea infecției, iar focarele au fost, de regulă, de scurtă durată și de dimensiuni reduse.

Situația s-a schimbat în 2025 și 2026, când virusul a ajuns în comunități cu un număr mai mare de persoane nevaccinate. În aceste condiții, transmiterea a continuat, iar unele focare au persistat mai mult de un an.

Rujeola este unul dintre cele mai contagioase virusuri cunoscute. O persoană infectată poate transmite boala, în medie, către 12-18 persoane. Virusul se răspândește prin aer și poate rămâne prezent într-o încăpere timp de mai multe ore după plecarea persoanei bolnave.

După introducerea vaccinului la începutul anilor 1960, specialiștii în sănătate publică au stabilit că imunizarea unei proporții suficient de mari din populație poate întrerupe transmiterea virusului. În 1978, Statele Unite și-au stabilit primul obiectiv național de eliminare a rujeolei.

Rujeola se numără printre cele 30 de boli pe care Organizația Panamericană a Sănătății și-a propus să le elimine până în 2030.

În 2016, Organizația Panamericană a Sănătății și Organizația Mondială a Sănătății au anunțat că cele 35 de țări din regiunea Americilor nu mai înregistrează transmitere activă a rujeolei.

Ulterior, acest statut a fost pierdut de Canada, în 2025, după un focar prelungit care a afectat mai multe provincii. Mexicul se confruntă, de asemenea, cu mai multe focare importante și riscă să piardă recunoașterea eliminării bolii.

Specialiștii consideră că Statele Unite pot încerca să obțină din nou statutul, însă procesul va fi dificil. Printre obstacole se numără scăderea încrederii populației în vaccinuri, creșterea numărului de scutiri de la vaccinarea obligatorie din motive nemedicale și reducerea acoperirii vaccinale împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei în rândul copiilor de grădiniță.

„Nu este uşor, mai ales în contextul actual, caracterizat de scăderea încrederii publicului în vaccinuri, de creşterea numărului de scutiri nemedicale pe care le observăm în şcoli, de scăderea ratei de vaccinare împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei în rândul elevilor din grădiniţe, precum şi de subminarea politicii de vaccinare”, a spus dr. William Moss, profesor și expert în rujeolă la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg.

„Aşadar, nu va fi o sarcină uşoară pentru Statele Unite să-şi recâştige statutul de ţară în care rujeola a fost eliminată.”