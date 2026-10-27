Diagnosticul de cancer pulmonar și intervenția chirurgicală suferită de Papa Leon al XIV-lea au influențat modul în care catolicii privesc starea sa de sănătate și pontificatul, a declarat marți arhiepiscopul Paul Gallagher, secretar pentru relațiile cu statele și organizațiile internaționale în cadrul Secretariatului de Stat al Sfântului Scaun, potrivit Reuters.

„Este un element care schimbă puțin regulile jocului”, a declarat Paul Gallagher în fața jurnaliștilor, la un eveniment desfășurat la Roma.

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost operat pe 13 octombrie, intervenția presupunând extirparea unei părți dintr-un plămân. Medicii au precizat că tumora era localizată și nu se extinsese, astfel că suveranul pontif nu va avea nevoie de tratamente suplimentare.

Arhiepiscopul Paul Gallagher a afirmat că vârsta relativ tânără a papei pentru această funcție și condiția sa fizică bună îi determinaseră pe unii catolici să-l considere un fel de papă „Superman”.

Diagnosticul și operația au evidențiat însă vulnerabilitatea sa, a explicat oficialul de la Vatican.

„Este un biet muritor, la fel ca noi toți”, a spus Gallagher despre Papa Leon al XIV-lea.

În cadrul aceleiași intervenții, arhiepiscopul Paul Gallagher a vorbit și despre armistițiul convenit recent între Rusia și Ucraina, menit să permită intrarea ajutoarelor în orașul ucrainean Oleşkî, aflat sub control rusesc.

Deși Papa Leon al XIV-lea a discutat recent atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Vaticanul nu a participat la negocierile pentru încheierea armistițiului.

„Nu cred că am fost implicați”, a declarat Gallagher.

Arhiepiscopul a abordat și acordul dintre Vatican și China referitor la numirea episcopilor catolici în această țară comunistă. Înțelegerea, semnată inițial în 2018, le acordă autorităților chineze un anumit grad de influență asupra numirii episcopilor de către Papa Leon al XIV-lea în China.

Gallagher a recunoscut că acordul are imperfecțiuni, dar a precizat că Vaticanul intenționează să continue dialogul cu autoritățile chineze.

„Nu este ușor. Dialogul nu este deloc ușor. Imperfecțiunile acordului sunt evidente, dar există angajamentul de a continua dialogul și exact acest lucru se va întâmpla în continuare”, a declarat arhiepiscopul, conform Reuters.