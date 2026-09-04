Un general-maior al armatei ruse se află în stare critică după ce a fost ținta unui atac armat comis în apropierea orașului Engels. Incidentul reprezintă a treia tentativă de acest tip care vizează ofițeri ruși de rang înalt în doar două săptămâni, conform informațiilor din presa internațională și independentă. Nikolai Varpakhovich ar fi fost atacat joi dimineață în localitatea Probuzhdenie din regiunea Saratov, informează The Independent.

Atacatorul s-ar fi apropiat pe o motocicletă de o locuință privată și a deschis focul direct asupra ofițerului. Nikolai Varpakhovich a fost lovit de două gloanțe, unul în zona trunchiului și celălalt în figură. În cadrul aceluiași atac a fost împușcat și șoferul generalului, însă acesta a reușit să apeleze numărul de urgență pentru a solicita o ambulanță. Militarul rus a fost transportat de urgență la spital, iar starea sa este extrem de gravă.

Numele generalului-maior apare în dosarele penale deschise de autoritățile de la Kiev după bombardarea spitalului de copii Ohmatdit în iulie 2024. Anchetatorii ucraineni afirmă că ofițerul a coordonat acțiunea din poziția de comandant al Diviziei 22 de Aviație de Bombardament Greu. Unitatea își desfășoară activitatea la baza aeriană Engels, unde sunt staționate bombardiere strategice Tu-95 și Tu-160.

Conform anchetei desfășurate de Ucraina, un bombardier de tip Tu-95MS a lansat o rachetă de croazieră Kh-101 direct asupra spitalului din Kiev, unde se aflau peste 600 de pacienți. Atacul s-a soldat cu doi morți, printre care și un cadru medical, și zeci de răniți, provocând distrugerea secției de toxicologie și avarierea gravă a altor patru clădiri.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Parchetul General îl notificaseră oficial pe general în lipsă cu doar câteva zile înaintea tentativei de asasinat, pe 31 august. Acesta era acuzat direct că a dat ordinul de luptă pentru executarea loviturilor aeriene din iulie. Până în prezent, autoritățile de la Kiev și serviciile secrete ucrainene nu au revendicat responsabilitatea pentru atacul armat soldat cu rănirea gravă a generalului.