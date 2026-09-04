Un bărbat a fost salvat dintr-un camion de gunoi al companiei Recology, în San Francisco, după ce un trecător a auzit strigăte venind din interiorul vehiculului, potrivit publicației People.

Aproximativ 25 de pompieri au îndepărtat manual deșeurile timp de peste două ore, pentru a ajunge la el fără să-i agraveze eventualele răni. Bărbatul a fost transportat la spital în stare gravă.

Intervenția a început în jurul orei 4:11, pe strada Mason, în apropierea zonei Union Square și a stației Powell Street BART. Șoferul camionului fusese oprit de o persoană care auzise strigăte din compartimentul pentru deșeuri.

După ce a oprit motorul, șoferul a auzit și el cereri de ajutor și a alertat serviciile de urgență.

Potrivit autorităților, camionul compactase deja o dată deșeurile înainte ca șoferul să fie avertizat. Pompierii au stabilit că golirea întregului conținut ar fi putut provoca răni suplimentare, astfel că au început să scoată gunoiul manual. Operațiunea a durat aproximativ două ore, iar bărbatul a rămas conștient și a putut comunica în timpul intervenției.

Căpitanul Mariano Elias, purtător de cuvânt al San Francisco Fire Department, a declarat pentru PEOPLE că l-a auzit pe bărbat strigând de câteva ori. Oficialul nu a putut preciza dacă strigătele indicau durere sau frustrare.

În timpul operațiunii, paramedicii au reușit să ajungă la brațul bărbatului și să-i administreze tratament intravenos. Măsura urmărea să reducă riscul de sindrom de strivire, o afecțiune gravă care poate apărea atunci când țesutul muscular este comprimat pentru o perioadă îndelungată.

Victima a fost scoasă din camion înainte de ora 7:00 și transportată la Zuckerberg San Francisco General Hospital. Un purtător de cuvânt al spitalului a declarat că bărbatul era în stare gravă. Identitatea sa nu a fost făcută publică.

Person successfully removed from garbage truck and transported to hospital. pic.twitter.com/2DDgzxLmvY — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) September 2, 2026

Un pompier a suferit, la rândul său, o tăietură la mână în timpul intervenției, după ce un obiect ascuțit i-a străpuns mănușa. Acesta a avut nevoie de cusături și de un vaccin antitetanos.

Autoritățile au indicat că bărbatul se afla inițial într-un tomberon, care a fost apoi golit în camion. Nu este clar dacă dormea acolo sau căuta alimente ori alte obiecte. Purtătorul de cuvânt al Recology, Robert Reed, a descris incidentul drept unul „foarte neobișnuit” și a precizat că ultima situație similară în care pompierii au salvat o persoană dintr-un camion al companiei avusese loc cu aproximativ 15 ani în urmă.

Recology a precizat că șoferul era singur în camion și că acesta a oprit imediat ce a înțeles că cineva se afla în interior. Compania nu a oferit alte detalii despre circumstanțele în care bărbatul a ajuns în tomberon.

Incidentul rămâne în atenția autorităților, care urmează să stabilească exact cum a ajuns bărbatul în camion și ce s-a întâmplat înainte de intervenția pompierilor.

Cazul atrage atenția asupra riscurilor asociate intrării în containere de gunoi și asupra dificultății intervențiilor în care sunt implicate utilaje de compactare.