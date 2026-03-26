Cel mai neplăcut efect al schimbării orei. Pe lângă trezitul mai devreme, somnul de seară e stricat

Trecerea la ora de vară reduce durata somnului și poate perturba ritmul circadian, ceasul biologic intern de aproximativ 24 de ore care reglează ciclurile somn-veghe, temperatura corpului, secreția hormonală și metabolismul, relatează euronews.com. Specialiștii explică efectele asupra sănătății, de la oboseală și tulburări de somn până la riscuri cardiovasculare și schimbări de dispoziție.

În Europa, duminică, 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Schimbarea marchează trecerea la ora de vară și aduce nopți mai scurte, dar și seri cu lumină naturală mai mult timp.

Pentru majoritatea oamenilor, efectul imediat este reducerea timpului de somn cu o oră. Deși este o ajustare de scurtă durată, specialiștii spun că impactul asupra organismului poate fi semnificativ.

Mecanismul schimbării orei are o istorie veche. A fost introdus în timpul Primului Război Mondial pentru economisirea energiei și reintrodus în anii ’70 în mai multe țări. În prezent, la nivel european, există în continuare discuții privind renunțarea la acest sistem.

Medicii și cercetătorii atrag atenția că organismul uman reacționează la această modificare mai puternic decât ar sugera diferența de timp.

Ritmul circadian, ceasul intern al corpului, reglează somnul, starea de veghe, secreția hormonală și nivelul de energie. Chiar și o abatere de o oră îl poate dezechilibra temporar.

„Majoritatea oamenilor ar trebui să poată să se adapteze și să se acomodeze în decurs de o săptămână, dar știm și că există persoane care întâmpină dificultăți în a-și adapta ceasul biologic și pentru care poate dura săptămâni, dacă nu luni, pentru ca organismul să se ajusteze la o schimbare de doar o oră”, a explicat Jeffrey Kelu, cercetător postdoctoral în ritmuri circadiene la King’s College London.

El a spus că diferențele de adaptare între persoane sunt influențate și de factori genetici, iar acest domeniu este încă studiat.

Odată cu trecerea la ora de vară, serile devin mai luminoase, ceea ce influențează procesul de adormire.

„Lumina este un factor care suprimă eliberarea melatoninei, deci întârzie instalarea somnului și poate îngreuna adormirea pentru unele persoane”, a declarat Jeffrey Kelu.

Melatonina este hormonul produs de glanda pineală, responsabil pentru inducerea somnului. Nivelul său crește în întuneric și scade în prezența luminii.

Din acest motiv, expunerea la lumină seara poate transmite creierului semnale că încă este zi, întârziind astfel ciclul natural de somn.

Specialiștii recomandă reducerea luminii în dormitor înainte de culcare și limitarea surselor de lumină externă pentru a sprijini procesul natural de adormire.

Atunci când funcționează corect, ritmurile circadiene sincronizează organismul cu ciclul de 24 de ore și reglează procese esențiale precum somnul, alimentația și nivelul de activitate.

Persoanele cu un ritm stabil își mențin mai ușor programul zilnic chiar și în condiții de schimbare a rutinei sau a anotimpurilor.

În schimb, perturbările frecvente ale acestui sistem, cauzate de somn neregulat, alimentație dezordonată, munca în ture sau expunerea la lumină pe timpul nopții, au fost asociate cu un risc crescut de obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și hipertensiune arterială.

Un studiu recent a identificat, de asemenea, o posibilă legătură între slăbirea ritmurilor circadiene și apariția demenței.

Cercetările au arătat că tranziția la ora de vară poate avea efecte pe termen scurt asupra sănătății și siguranței publice. Printre acestea se numără o creștere temporară a accidentelor rutiere, a cazurilor de infarct și a episoadelor depresive.

Aceste efecte sunt puse în legătură cu reducerea somnului și cu perturbarea temporară a ceasului biologic.

La nivel european, subiectul eliminării schimbării orei a fost analizat în mai multe rânduri. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, după o consultare publică la care 84% dintre cei 4,5 milioane de participanți s-au declarat în favoarea schimbării.

În aceeași consultare, Cipru și Grecia au fost singurele state în care majoritatea respondenților au susținut menținerea sistemului actual.

Propunerea nu a fost însă implementată, deoarece statele membre nu au ajuns la un acord comun în cadrul Consiliului European.

În cazul în care schimbarea sezonieră a orei ar fi eliminată, cercetătorii susțin că varianta recomandată din punct de vedere biologic este ora standard, cunoscută ca ora de iarnă. „Noi, ca oameni de știință, propunem să rămânem la ora standard, ora de iarnă”, a declarat Jeffrey Kelu.

El a spus că menținerea orei de vară permanent ar reduce expunerea la lumină naturală dimineața în multe perioade ale anului. „Lumina de dimineață este crucială. Suntem blocați la birou și ne expunem constant la lumină artificială”, a spus cercetătorul.

Potrivit lui Jeffrey Kelu, lumina naturală are un rol mai puternic decât cea artificială în reglarea ceasului biologic, iar acest aspect devine și mai important în sezonul rece.

„Este și mai important iarna, din cauza schimbărilor sezoniere: durata zilei este oricum scurtă, iar răsăritul este mai târziu, așa că nu ar trebui să ne privăm de această mică, dar importantă expunere la lumină”, a mai spus Kelu.