Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a început o anchetă epidemiologică după confirmarea unui caz de legioneloză la o angajată Metrorex. Femeia a ajuns la spital, iar investigațiile medicale au confirmat infectarea. Reprezentanții INSP au transmis că, până în prezent, nu a fost stabilită sursa infecției și au explicat că angajata nu a intrat în contact cu apa care a inundat recent stația de metrou Piața Victoriei 2.

Institutul Național de Sănătate Publică a venit cu explicații după apariția unor informații potrivit cărora cazul de legioneloză ar putea avea legătură cu inundațiile produse la stația Piața Victoriei 2.

„Persoana nu a fost expusă la apa reversată în incinta staţiei. Intervenţia de evacuare a apei a fost realizată de către pompieri şi jandarmi”, a transmis INSP.

Specialiștii spun că verificările continuă pentru stabilirea modului în care femeia s-a infectat.

„În vederea identificării acesteia, echipele DSP Ilfov, compartimentului medical din cadrul Ministerului Transporturilor şi DSP Bucureşti vor continua investigaţiile epidemiologice”, a au mai transmis INSP.

INSP explică faptul că legioneloza este o boală transmisibilă care trebuie raportată de furnizorii de servicii medicale către direcțiile de sănătate publică și apoi către Institutul Național de Sănătate Publică.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2025 au fost raportate 82 de cazuri de legioneloză, dintre care 70 confirmate și 12 probabile.

„Legionella este o bacterie larg răspândită în natură şi poate fi găsită în râuri, lacuri, acumulări de apă, de obicei în număr mic. Din sursele naturale poate trece în rezervoare artificiale (reţele centralizate de apă, sisteme de apă din clădiri individuale). Temperatura apei cuprinsă între 20°C şi 45 °C favorizează creşterea bacteriei şi are o supravieţuire limitată la peste 60 °C. Legionella are nevoie de nutrienţi obţinuţi de la organisme care se pot afla şi ele în sistemele de apă, cum ar fi alge, amoebe, bacterii”, mai transmis specialiştii.

Specialiștii arată că depunerile, rugina și biofilmul pot crea condiții favorabile pentru dezvoltarea bacteriei. Legionella poate apărea în sisteme de apă caldă și rece, piscine, fântâni, instalații de răcire sau alte echipamente unde apa poate stagna.

„Nu există prevenţie specifică pentru pneumonia cu Legionella (ex. vaccinuri). Cea mai eficientă modalitate de a preveni îmbolnăvirile se adresează factorilor de mediu, prin menţinerea unei temperaturi corespunzătoare a apei destinate consumului uman şi prin menţinerea unei stări de igienă corespunzătoare a sistemelor şi echipamentelor menţionate mai sus. Bacteria nu se transmite de la om la om”, arată INSP.

Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar la începutul lunii iulie, după ce ploile abundente au provocat acumulări importante de apă.