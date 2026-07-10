Ce pericol îi poate pândi pe călătorii de la metrou. Bacterii în urma inundațiilor

Călătorii de la metrou sunt avertizați să fie prudenți după ce o angajată Metrorex a fost internată în stare gravă, iar medicii suspectează o infecție cu bacteria Legionella. Medicul pneumolog Beatrice Mahler a declarat că este nevoie de o anchetă epidemiologică și recomandă persoanelor vulnerabile să evite, pe cât posibil, deplasările cu metroul.

O angajată Metrorex a ajuns în stare gravă la spital, fiind intubată și diagnosticată cu pneumonie. Medicii iau în calcul posibilitatea ca femeia să fi fost infectată cu bacteria Legionella, un microorganism care se dezvoltă în anumite instalații de apă și care poate provoca o formă severă de pneumonie.

În urma acestui caz de la metrou, medicul pneumolog Beatrice Mahler solicită declanșarea unei anchete epidemiologice pentru a stabili dacă există o legătură între îmbolnăvire și mediul în care femeia și-a desfășurat activitatea.

Medicul atrage atenția că nu toate persoanele expuse dezvoltă boala, însă riscul este mai mare în cazul celor care au afecțiuni asociate sau un sistem imunitar slăbit.

„Este important de reținut că nu toate persoanele expuse se îmbolnăvesc, ci doar cele cu imunitate scăzută sau cu comorbidități asociate, iar multe trec prin infecție ca printr-o gripă ușoară, gestionând-o cu tratament simptomatic.

Pentru cei vulnerabili, recomandarea generală este să își utilizeze medicamentele riguros, să aibă la ei medicamentele de urgență atunci când se află în zone cu risc respirator și să evite, pe cât posibil, locurile aglomerate sau umede, precum metroul, dacă deplasarea nu este absolut necesară. Atunci când există suspiciunea unei infecții cu Legionella, este esențial să se realizeze o anchetă epidemiologică riguroasă, deoarece trebuie evaluat cu atenție unde și-a petrecut persoana respectivă timpul în săptămâna sau cele două săptămâni dinaintea îmbolnăvirii, pentru că sursa contaminării nu este neapărat aceeași în toate cazurile”, a declarat medicul pneumolog, potrivit Adevărul.

Beatrice Mahler a explicat că bacteria are nevoie de anumite condiții pentru a se dezvolta și că infectarea are loc prin inhalarea particulelor fine de apă contaminate.

”Bacteria Legionella are nevoie, pentru a se dezvolta, de un mediu umed și de o temperatură ridicată, în jur de 25 până la 30 de grade Celsius, iar infecția ajunge în plămâni prin aerosolizare, adică prin inhalarea unor particule fine de apă, cum se întâmplă atunci când aerul condiționat aspiră aerul și creează un flux care poate favoriza transmiterea.

În ceea ce privește posibila legătură dintre Legionella și inundații, literatura de specialitate nu indică o astfel de asociere; bacteria nu se dezvoltă în mod uzual în apele stătătoare, ci mai degrabă în instalațiile de aer condiționat, în căzile de hidromasaj, în filtre și în zonele unde apa stagnează și permite creșterea, dar nu în conductele prin care apa curge constant”, a explicat medicul.

Legionella este bacteria responsabilă de boala legionarilor, o afecțiune care poate provoca o formă gravă de pneumonie. Potrivit datelor medicale, rata mortalității în rândul pacienților este cuprinsă între 5 și 10%.

Primele manifestări sunt febra, frisoanele, durerile de cap și durerile musculare. Ulterior pot apărea tusea seacă și dificultățile de respirație, simptome care pot evolua rapid către o pneumonie severă. Aproximativ o treime dintre pacienți prezintă diaree sau vărsături, iar în jur de jumătate dezvoltă stări de confuzie sau delir.