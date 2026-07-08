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O angajată Metrorex ar fi ajuns la spital în stare gravă din cauza bacteriei Legionella. Ce verificări ar urma să facă DSP

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O angajată Metrorex ar fi ajuns la spital în stare gravă din cauza bacteriei Legionella. Ce verificări ar urma să facă DSPVirus. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

O angajată Metrorex s-ar afla internată în stare gravă la Spitalul „Matei Balș” din Capitală, după ce ar fi fost diagnosticată cu o formă severă de pneumonie. Medicii iau în calcul o posibilă infecție cu bacteria Legionella, potrivit unor surse medicale citate de Știrile PRO TV. Femeia ar fi intubată și s-ar afla sub monitorizarea medicilor.

DSP ar putea începe o anchetă epidemiologică

Aceleași surse susțin că pacienta ar avea și alte probleme medicale, printre care diabet și obezitate.

Deocamdată, nu se știe cum s-ar fi infectat cu bacteria Legionella. Direcția de Sănătate Publică ar urma să stabilească dacă va fi declanșată o anchetă epidemiologică la Metrorex pentru a verifica situația.

Astfel, specialiștii ar urma să analizeze dacă există o legătură între locul de muncă al femeii și infecția depistată.

Metrou, metrorex

Metrou. Sursa foto: Wikipedia

Ce este bacteria Legionella și cum se transmite

Legionella este o bacterie care se poate dezvolta în instalațiile de apă și poate provoca boala legionarilor, o infecție pulmonară severă. Aceasta apare după inhalarea unor particule foarte mici de apă contaminate cu bacteria.

Bacteria se poate multiplica în anumite condiții, în special în sisteme artificiale de apă, mai ales atunci când apa stagnează la temperaturi favorabile dezvoltării acesteia.

Cine are risc mai mare de îmbolnăvire

Nu toate persoanele care intră în contact cu bacteria Legionella ajung să dezvolte boala. Riscul este mai ridicat în cazul persoanelor cu alte afecțiuni, al fumătorilor și al celor în vârstă.

Boala legionarilor poate avea o evoluție severă, iar rata de deces în rândul pacienților este estimată între 5% și 10%.

Care sunt simptomele bolii legionarilor

Primele semne ale infecției apar, de regulă, între două și zece zile de la expunere, însă în situații rare simptomele pot apărea chiar și după aproximativ trei săptămâni.

Printre manifestările inițiale se numără febra, frisoanele, durerile musculare și durerile de cap. Ulterior pot apărea tusea seacă și problemele de respirație, care pot evolua către o pneumonie severă.

Unii pacienți pot prezenta și simptome digestive, precum diaree sau vărsături, iar în anumite cazuri pot apărea stări de confuzie sau delir.

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