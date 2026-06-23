Incident la metrou marți dimineață. Călătorii, debarcați de urgență în stație

O nouă problemă tehnică a dat peste cap circulația trenurilor de metrou marți dimineață, la o oră de vârf. O garnitură plină cu pasageri a fost retrasă de urgență din circulație și trimisă direct în depou pentru verificări, după ce sistemele de siguranță au semnalat o defecțiune.

Incidentul a avut loc în jurul orei 08:39, într-un moment în care fluxul de pasageri este maxim. Compania de transport a confirmat oficial defecțiunea și a decis evacuarea imediată a trenului pentru a evita orice risc la adresa siguranței oamenilor.

„Informăm publicul că astăzi, 23.06.2026, în jurul orei 8:39, în stația de metrou Tineretului, linia 1, un tren de metrou a prezentat probleme tehnice la o ușă de acces. Din motive de siguranță, trenul a debarcat călătorii la peron și a fost retras pentru verificări la depou”, a transmis Metrorex.

Pasagerii evacuați pe peron au fost nevoiți să aștepte pe platformă și și-au continuat călătoria spre destinație cu următorul tren sosit în stație. Reprezentanții companiei au prezentat public scuze pentru disconfortul și întârzierile create.

Această defecțiune vine în contextul în care rețeaua de transport subteran din București a fost afectată de mai multe incidente majore în ultima perioadă. Chiar luni după-amiază, circulația trenurilor a fost complet blocată pe un întreg tronson, între stațiile 1 Mai și Jiului. Oprirea a fost cauzată de o situație tehnică neprevăzută apărută în timpul lucrărilor delicate de interconectare dintre Magistrala 4 și viitoarea Magistrală 6, care va face legătura cu Aeroportul Otopeni.

Mai mult, în urmă cu mai puțin de două săptămâni, o altă alertă a mobilizat echipele de intervenție la stația Piața Iancului. Atunci, pe peron s-a înregistrat o degajare densă de fum provocată de un incendiu izbucnit la un conductor electric în interiorul tunelului, incident care a impus evacuarea de urgență a tuturor călătorilor aflați în stație.