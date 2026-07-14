Unul dintre cele mai importante proiecte energetice pregătite în zona Mării Negre avansează spre etapa tehnică. Cablul submarin de înaltă tensiune care va lega România de Georgia trece de faza studiilor de fezabilitate și intră în perioada pregătirilor tehnice, un pas esențial înaintea deciziei finale de construire. Transelectrica și Georgian State Electrosystem, operatorii rețelelor electrice de transport din România și Georgia, au semnat la București un Memorandum de Înțelegere care stabilește modul în care cele două companii vor colabora la dezvoltarea proiectului de la Marea Neagră.

Documentul nu reprezintă aprobarea începerii construcției, însă marchează trecerea la o etapă mai avansată de pregătire.

Investiția este estimată la aproximativ 3,5 miliarde de euro și ar putea transforma România într-un punct-cheie pentru transportul energiei electrice din regiunea Caucazului către Uniunea Europeană.

Următoarea etapă presupune realizarea studiilor tehnice și marine, evaluărilor de mediu și identificarea surselor de finanțare. De asemenea, proiectul va fi reprezentat în relația cu instituțiile europene și internaționale.

O parte importantă a pregătirilor o reprezintă cercetarea fundului Mării Negre. Specialiștii vor efectua studii geofizice și geotehnice pentru a stabili traseul optim al cablului, caracteristicile solului marin și zonele în care acesta poate fi instalat în siguranță.

Autoritățile din Georgia au anunțat că această etapă este deja în pregătire și va implica utilizarea unor nave specializate.

Proiectul prevede realizarea unei legături submarine HVDC (curent continuu de înaltă tensiune) cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, între România și Georgia.

Această tehnologie este folosită pentru transportul unor cantități mari de energie electrică pe distanțe foarte lungi, cu pierderi mai mici decât în cazul liniilor clasice de curent alternativ.

În variantele analizate până acum, cablul ar urma să lege zona Constanța Sud de portul Anaklia din Georgia.

Valoarea investiției este estimată în prezent la aproximativ 3,5 miliarde de euro, însă suma ar putea suferi modificări.

Costul final va depinde de traseul ales după studiile marine, soluțiile tehnice adoptate, prețul cablurilor și al stațiilor de conversie, precum și de lucrările suplimentare necesare pentru integrarea interconexiunii în rețelele electrice existente.

De asemenea, nici capacitatea finală a cablului nu a fost stabilită, urmând să fie definită în etapele viitoare de proiectare.

Interconexiunea face parte din Coridorul Verde, proiect dezvoltat de Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria.

Scopul este transportul energiei electrice produse în special din surse regenerabile în regiunea Mării Caspice și a Caucazului către Uniunea Europeană. Energia ar urma să ajungă în Georgia, apoi să traverseze Marea Neagră prin cablul submarin până în România.

De aici, electricitatea ar putea fi direcționată spre Ungaria și alte state europene prin rețelele deja existente.

Pentru România, proiectul ar consolida rolul de hub energetic regional, prin diversificarea rutelor de aprovizionare și creșterea capacității de schimb de energie electrică cu alte state.

Investiția este inclusă în Planurile de Dezvoltare a Rețelei pe Zece Ani ale ENTSO-E și a fost selectată, la sfârșitul anului 2025, ca Proiect de Interes Mutual (PMI) al Uniunii Europene. Lista oficială a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în aprilie 2026.

Acest statut poate accelera procedurile de autorizare și permite accesarea fondurilor europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Totuși, includerea pe lista proiectelor strategice nu garantează automat finanțarea, aceasta urmând să fie obținută prin apeluri competitive.

Coordonarea investiției este realizată de GECO Power Company – Green Energy Corridor Power Company, societate înființată în România, la începutul anului 2025.

Compania este deținută în cote egale de Transelectrica, AzerEnerji din Azerbaidjan, Georgian State Electrosystem și compania ungară MVM Energy.

În prezent, proiectul se află încă în etapa de pregătire. Înainte de începerea lucrărilor trebuie finalizate studiile marine, stabilite soluțiile tehnice, obținute autorizațiile, împărțite costurile între parteneri și asigurată finanțarea necesară pentru construcția uneia dintre cele mai ample investiții energetice din regiune.