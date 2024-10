Economie Instalatorii, noii milionari ai Americii. Cum se schimbă economia SUA







O nouă clasă de milionari s-a născut în Statele Unite ale Americii. Ea este formată din oameni care dețin mici firme de instalații, fie că este vorba despre apă și canalizare sau dispozitive de încălzire și răcire, precum caloriferele sau instalațiile de aer condiționat.

Companiile de investiții cu capital privat au început să finanțeze mici afaceri ale unor profesioniși, scrie The Wall Street Journal despre cea mai nouă tendință pe piața financiară din SUA

Milionari în salopetă

Un astfel de patron de mică afacere în domeniul instalațiilor și HVAC (Hetating, Ventilation, and Air Conditioning/Încălzire, Ventilație și Aer Condișționat - n.red.) este Aaron Rice. El are două sigle tatuate pe piciorul stâng: una de la afacerea de instalații sanitare pe care a fondat-o acum mai bine de un deceniu și alta de la compania susținută de o firmă de capital privat, pe care a cumpărat-o recent.

Puține afaceri sunt la fel de vitale pentru clienții lor precum companiile locale de instalații sanitare, încălzire sau aer condiționat – mai ales în locuri precum Tucson, Arizona, unde lucrează Aaron Rice, iar rezidenții s-au confruntat cu valuri de caniculă extremă în majoritatea zilelor din această vară.

Ani de zile, Rice, în vârstă de 43 de ani, a fost sceptic când investitorii din afara statului s-au oferit să-i cumpere compania. El a presupus că cei mai mulți dintre ei știau puțin despre munca sa calificată sau despre clienți. Credea că aceștia căutau doar să câștige bani. Dar în 2022, când a fost abordat de o companie locală HVAC susținută investitori specializați, s-a răzgândit și a înțeles că aceștia cunosc bine acest domeniu de afaceri, chiar dacă poate că nu știu să lege două țevi.

„Instalațiile sunt o muncă grea. O mare parte dintre oamenii din societatea de astăzi sunt străini de ceea ce înseamnă o lopată”, spune el.

Firmele de investiții vânează companii de servicii

Dar firmele de investiții nu mai sunt un jucător străin de meseriile calificate, în zilele noastre, ci acestea au cumpărat firme de servicii de instalații prestate la domiciliu din toată țara. Investitorii speră să câștige derulând operațiuni mai mari și mai profitabile.

Această creștere a serviciilor de instalații la domiciliu marchează o schimbare majoră în industrie, părăsind zona afacerilor de familie și ajungând la venituri cu șapte sau chiar opt cifre (milioane sau zeci de milioane de dolari - n.red.).

Este un contrast izbitor față de generațiile anterioare, când mulți proprietari și-au predat afacerile copiilor sau angajaților lor.

Valul de investiții ale companiilor financiare specializate creează o nouă clasă de milionari în toată țara, una despre care proprietarii acestor afaceri mici spun că adăugă strălucire muncii cu o centură de scule.

„Nu trebuie să mergeți în Silicon Valley pentru a avea o carieră de succes și oportunități antreprenoriale”, spune Brian Rassel, partener la Huron Capital din Detroit, care se concentrează pe investițiile în companii de servicii.

Dacă locuiți într-o zonă metropolitană mare, sunt șanse ca unul dintre camioanele de service pe care le-ați văzut trecând să își fi schimbat recent proprietarul.

Cum se nasc noii milionari

Firmele de investiții au achiziționat aproape 800 de companii de instalații sanitare, HVAC sau electrice, din 2022, potrivit datelor PitchBook. Și acestea sunt doar cele mai mari oferte – multe achiziții la scară mai mică nu sunt cuprinse în această statistică, iar vânzătorii sunt reticenți în a dezvălui detaliile exacte ale afaceirlor lor.

Adam Hanover, președintele Redwood Services, spune cum se desfășoară aceste afaceri. De exemplu, compania lui Aaron Rice a fost cumpărată de firma de investiții financiare în 2022, și apoi aceasta a fuzionat cu Rite Way, o operațiune de instalații HVAC mai mare, din Tucson, pe care Redwood o cumpărase cu un an înainte.

Redwood a achiziționat un total de 35 de companii în ultimii patru ani. Acestea variază de la firme mai mici, cum ar fi cea a lui Rice, pe care Redwood spune că le cumpără definitiv pentru o medie de 1 milion de dolari, până la companii mai mari, cum ar fi Rite Way, evaluată la aproximativ 20 de milioane de dolari, în care cumpără pachete majoritare.

Milionari fără diplomă de facultate

Meseriile au oferit, mult timp, salarii solide pentru lucrătorii fără diplomă de facultate. Ele sunt, de asemenea, o trambulină pentru cei cu ambiții antreprenoriale mai mari.

În cazul lui Rice, el s-a luptat cu dependența de droguri și și-a petrecut cinci ani la închisoare, pentru vânzarea de metanfetamina, înainte de a-și fonda afacerea de instalații în 2012, împreună cu partenerul său Mike Nagal. Este specializată în inspecții și reparații la canalizare. Când au vândut compania, aceasta avea 18 angajați și aducea venituri de aproximativ 3 milioane de dolari pe an.

Deși cei doi nu plănuiseră să-și vândă compania, le-a plăcut faptul că firma lor va deveni parte a Rite Way, o altă companie locală, și că Redwood dorea ca proprietarii să continue să dețină o participație și să aibă un cuvânt major de spus în management.

Rice continuă să lucreze ca manager al departamentului de canalizare la Rite Way și intenționează să rămână în companie până când se va retrage, peste șapte ani, la vârsta de 50 de ani, lucru pe care îl așteaptă cu nerăbdare. Asociatul său a rămas, și el, în companie.

„Vreau să vânez, să pescuiesc, să beau bere și să gătesc”, spune Rice, adăugând că vânzarea companiei i-a oferit o mai mare liniște pentru familia sa.

Cum câștigă investitorii din aceste achiziții

Pentru firmele de investiții, strategia este una care a fost folosită în industrii variate, de la spălătoriile de mașini la casele de bătrâni: consolidarea afacerilor pentru a crea jucători mari și pentru a-și îmbunătăți marjele de profit prin adăugarea de know-how managerial, eficiență în zona administrativă și consolidare prin cresterea bugetelor de marketing si recrutare.

Criticii acestui model de investiții spun că aceste preluări și fuziuni ale companiilor de servicii vor aduce prețuri mai mari pentru consumatori și mai puțină concurență, dar alții spun că poate îmbunătăți calitatea serviciilor și poate crește profitul.

Tranzacția a dat roade pentru Rite Way. Sub Redwood, compania a trecut de la 30 de milioane de dolari venituri anuale la aproximativ 70 de milioane de dolari. Pe parcurs, Rite Way a achiziționat companii pentru a se extinde dincolo de zona HVAC, cu servicii de instalații sanitare și electrice.

Mai mult capital îl ajută să atingă o bază mai largă de clienți. De asemenea, a contribuit la adăugarea a zeci de mașini de service suplimentare, la creșterea numărului de angajați, și a permis începerea unui program de ucenicie, pentru a instrui noi lucrători. De asemena, a sporit pregătirea în vânzări pentru tehnicieni. Redwood a adus și contabili pentru a analiza cu atenție rezultatul.

De ce vând vechii proprietari

Proprietarii de întreprinderi mici sunt adesea prea ocupați pentru a îndeplini bine gama largă de astfel de sarcini sau percep prețuri depășite de ani de zile, spune Richard Lewis, directorul executiv al Redwood Services. Afacerile de servicii la domiciliu ale Redwood își examinează prețurile trimestrial, pentru a se asigura că sunt în conformitate cu piața. Dacă costul unui șurub crește, acesta este transferat către client, adaugă Lewis.

„Am scăpat de mult stres”, spune Rick Walter, fostul proprietar al lui Rite Way. Walter, în vârstă de 67 de ani, păstrează un pachet de 25% din companie și a fost de acord să rămână președinte încă câțiva ani. După aceea, intenționează să se bucure de pensie împreună cu soția și familia sa - la casa lor de vacanță din Colorado, achiziționată cu veniturile obținute din vânzarea companiei sale.

În urmă cu un deceniu, 9 din 10 proprietari de întreprinderi mici în meserii calificate căutau să-și vândă firma pentru a se pensiona, spune Ted Polk, director general la Capstone Partners, o firmă de investiții din Boston. Astăzi, un număr tot mai mare dintre acești meseriași nu mai vor să se retragă la pensie, ci aproximativ o treime doresc să rămână în companie și să găsească modalități de a o crește.

„Ei văd că ceea ce pot face singuri este o fracțiune de ceea ce ar putea dacă ar avea pe cineva în spatele lor, care le-ar spune: «Te ajut să-i cumperi pe acești tipi și pe acei tipi»”, spune Polk, care a făcut tranzacții în meserii calificate variind de la 30 de milioane la peste 200 milioane de dolari.

Noii milionari din servicii

Lucrătorii beneficiază și din punct de vedere financiar, spune Graham Weaver, fondatorul companiei de capital privat Alpine Investors, cu sediul în San Francisco. Alpine, un investitor timpuriu în companiile HVAC, spune că tehnicienii de la întreprinderile pe care le achiziționează primesc o creștere a salariului de 20% în primul an după vânzare, mai ales printr-o combinație de salarii mai mari, bonusuri și comisioane.

Compania a reunit peste 200 de mici firme din 43 de state într-o platformă de servicii mai mare, Apex, care a realizat afaceri totale de 2,2 miliarde de dolari în ultimul an.

Având în vedere creșterea interesului investitorilor, spune Weaver, oricine are ambiții antreprenoriale ar trebui să arunce o a doua privire asupra meseriilor, care oferă venituri constante prin desfundarea toaletelor, repararea centralelor și instalarea de noi unități de aer condiționat. „Puteți construi o afacere care va valora între 10 și 30 de milioane de dolari și să aveți o listă pregătită de cumpărători cărora să le-o vindeți”, mai spune el. „Acum zece ani nu aveau cui să vândă.”

Nu toată lumea se bucură când vinde

Dar vânzarea poate fi și o experință dulce-amăruie. Dana Spears a fost co-fondatoare la o companie HVAC în Land O’Lakes, Florida, în 2006, apoi a cumpărat-o definitiv în 2008, când avea 14 angajați, lăsând-o cu 4.000 de dolari în bancă. Când a lovit pandemia de Covid-19, investitorii externi s-au repezit să-i cumpere afacerea. Peste 100 de oferte de cumpărare a companiei au venit din 2020.

Spears, în vârstă de 51 de ani, a rezistat impulsului de a vinde, pentru că își făcea griji pentru cei 100 de angajați ai săi. „Am angajați care au lucrat pentru mine de 16 ani”, spune ea. „Nu vreau să fie o schimbare peste noapte și să rămână fără lucru”.

Dar, în jurul ei, firmele de investiții cumpărau companii similare și se simțea depășită. Concurenții ei puteau negocia prețuri și oferte mai bune pentru orice, de la echipamente până la asigurările de sănătate ale lucrătorilor. Iar cu flote mai mari, puteau oferi timpi de răspuns mai buni și salarii mai mari.

Ala că, la începutul acestui an, după multe deliberări și întâlniri cu numeroși cumpărători, ea s-a hotărât să vândă unei firme în care simțea că poate avea încredere, P1 Service Group. Ieșirea din afacere a fost o decizie chinuitoare, dar oportunitatea a fost, de asemenea, prea bună pentru a fi ratată, spune Spears, care a refuzat să dezvăluie pentru cât și-a vândut compania.

Ea își va lua un an de concediu, pentru a petrece timp cu familia și se gândește deja să înființeze o altă afacere de servicii la domiciliu. „Parcă am fost în sfârșit văzuți și recunoscuți”, spune Spears. „Fuziunile și achizițiile sunt una dintre afacerile în care, dacă ai grijă, poți să trăiești visul american.”