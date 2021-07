Dusty Hill, 72 de ani, basist și vocalist al grupului rock ZZ Top, a murit în somn în casa lui din Houston. Anunțul a fost făcut miercuri de colegii săi de trupă Billy Gibbons și Frank Beard pe Instagram. „O să-ți simțim enorm lipsa, amigo”, au scris colegii lui Dusty.

Următorul concert a fost anulat

Chiar dacă de la constituirea grupului au trecut mai bine de 50 de ani, ZZTop organizează periodic concerte.

Dusty a fost, însă, nevoit să renunțe la ultimele apariții ale ZZ Top când se ocupa de o leziune de șold. Nu se știe până în acest moment dacă moartea sa este legată de problemele de sănătate.



În urma morții sale, reprezentația programată miercuri seară la Amfiteatrul CCNB din Simpsonville, statul Carolina de Sud a fost anulată. Fanilor care au cumpărat bilete prin TicketMaster și Live Nation li se va restitui automat banii, au anunțat organizatorii.

O carieră pe cât de lungă, pe atât de strălucitoare

Dusty Hill a fost basistul și vocalistul legendarei trupe care a atins culmile succesului în anii 1970. În paralel cu cariera sa muzicală, Dusty a apărut și în câteva filme – Back to the Future, Partea a III-a și Deadwood, dar și în serialul de animație King of the Hill.

Dusty, Gibbons și Beard au format ZZ Top la Houston în 1969. Au devenit populari în anii 1970 și s-au descurcat remarcabil și în anii 1980. Hill și Gibbons erau inconfundabili din cauza bărbilor lor foarte lungi, „semnătura distinctă” a grupului.

ZZ Top a lansat Tres Hombres în 1973, care a ajuns pe locul 8 în topul Billboard 200 albume. Cele mai importante hit-uri ale acestora au fost La Grange și Jesus Just Left Chicago.

Pe albumul lor Eliminator, au avut mare succes Gimme All Your Lovin ‘și Sharp Dressed Man, precum și Legs. Discografia lui ZZ Top numără 15 albume, dintre care mai multe au câștigat premii. În 2004, ZZ Top a primit un loc în Rock and Roll Hall of Fame, anunță Daily Mail.