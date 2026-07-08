Piețele bursiere din Europa au terminat ședința de miercuri cu pierderi semnificative, în contextul temerilor privind o posibilă intensificare a conflictului din Orientul Mijlociu. Incertitudinile geopolitice au determinat investitorii să adopte o strategie prudentă și să se îndepărteze de activele considerate mai riscante, potrivit CNBC.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborât cu aproape 2%, după declarațiile președintelui american Donald Trump, care a avertizat că Statele Unite ar putea lua măsuri dure împotriva Iranului.

Presiunile s-au resimțit pe aproape toate sectoarele bursiere europene, pe măsură ce investitorii au devenit tot mai preocupați de evoluția situației din regiune.

În contrast cu tendința generală de scădere, companiile din domeniul petrolului și gazelor au avut o evoluție pozitivă. Indicele Stoxx 600 Oil & Gas a crescut cu 1,9%, impulsionat de majorarea prețurilor la petrol.

Creșterea cotațiilor energetice a venit pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării, în cazul extinderii conflictului.

Cele mai importante piețe financiare din Europa au înregistrat scăderi considerabile la finalul ședinței. Bursa din Germania, prin indicele DAX, și cea din Franța, prin CAC 40, au pierdut peste 2%.

În același timp, indicele FTSE 100 de la Londra a coborât cu 1,7%, în timp ce FTSE MIB din Italia a încheiat ziua cu o scădere de 1,2%.

Președintele american Donald Trump a transmis un nou mesaj ferm către Iran, în timpul Summitului NATO de la Ankara, avertizând că Statele Unite sunt pregătite să continue acțiunile militare dacă autoritățile de la Teheran nu renunță la ambițiile nucleare.

Liderul de la Casa Albă a declarat că recentele lovituri aeriene au provocat pagube importante infrastructurii strategice a Iranului și a sugerat că noi operațiuni ar putea fi lansate în perioada următoare, în funcție de evoluția situației.

„Iranul se poartă foarte rău, așa cum face de 47 de ani. I-am lovit puternic noaptea trecută. Probabil îi vom lovi puternic și în această noapte. Considerați asta un mic avertisment”, a declarat liderul de la Casa Albă.