Madonna a criticat din nou inteligența artificială și influența pe care tehnologia o are asupra industriei muzicale. Artista a susținut că dependența de algoritmi și AI îi îndepărtează pe creatori de autenticitate și descurajează asumarea riscurilor artistice, potrivit Vogue.

Cântăreața a vorbit despre perioada în care artiștii colaborau direct, motivați de pasiunea pentru creație, și a comparat-o cu realitatea actuală, în care succesul este adesea măsurat prin numărul de urmăritori din mediul online.

„Pe vremuri, pictorii, muzicienii, dansatorii şi artiştii se adunau într-un singur loc şi lucrau împreună dintr-o motivaţie foarte pură, unul pentru celălalt. Apreciez foarte mult acea experienţă. În zilele noastre, nu se mai face asta. Acum, pentru a obţine un contract discografic, te gândeşti doar la câţi urmăritori ai”, a arătat ea.

Artista a explicat că mesajul din piesa „Bring Your Love” reflectă tocmai această perspectivă asupra industriei muzicale moderne.

„De aceea, în piesa «Bring Your Love» spun: «Nu încerca să-mi distragi atenţia cu cifre». Pentru mine, totul a început prin a nu mă mai gândi la topuri şi la cifrele de streaming. Algoritmii şi inteligenţa artificială sunt opusul asumării riscurilor, iar pentru mine asta înseamnă opusul creaţiei artistice”, a continuat ea.

Madonna a mărturisit că, atunci când lucrează la o piesă nouă, preferă să se îndepărteze de tehnologie și de rețelele sociale pentru a-și regăsi inspirația.

„În ultima vreme a fost greu din cauza albumului meu şi a atâtor lucruri legate de el. Dar îmi place să iau pauze… şi să dispar. Pentru că aşa îţi alimentezi imaginaţia. Ai nevoie de linişte şi de zile în care să te conectezi pur şi simplu la natură, la copiii mei, la caii mei”, a mai spus ea.

La premiera filmului său, „Confessions II - The Film”, Madonna a susținut că rețelele sociale au creat o „nevoie persistentă” de a documenta fiecare moment al vieții.

Tot atunci, ea i-a îndemnat pe cei prezenți să renunțe măcar pentru o vreme la telefoane și să acorde mai multă atenție interacțiunilor directe.

„Lăsaţi naibii telefoanele jos şi interacţionaţi”, a afirmat ea.