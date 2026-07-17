Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că informațiile potrivit cărora Nicolae Șepeli nu ar mai avea de executat cele 7 luni și 25 de zile rămase din condamnarea pentru trafic de droguri din Rusia sunt false. Instituția arată că decizia Curții de Apel din 3 iulie nu a schimbat condamnarea definitivă și nici efectele revocării grațierii.

Potrivit ANP, hotărârea Curții de Apel Centru din 3 iulie a vizat exclusiv solicitarea penitenciarului privind o clarificare a perioadei de detenție rămase după revocarea grațierii.

„Decizia Curții de Apel Centru din 3 iulie 2026 vizează doar lipsa necesității unei clarificări judiciare suplimentare și nu înlătură punerea în executare a părții de pedeapsă rămase neexecutate”, a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor.

Instituția explică faptul că instanța a fost solicitată să stabilească exact perioada pe care Nicolae Șepeli o mai avea de executat după anularea grațierii.

„Curtea de Apel Centru a casat încheierile primei instanțe și a respins demersul penitenciarului, însă nu pentru motivul că partea de pedeapsă rămasă ar fi fost stinsă sau nu ar mai trebui executată. Instanța a constatat că nu exista o neclaritate care să necesite intervenția judecătorului de instrucție, întrucât din actele cauzei rezultau deja atât termenul total al pedepsei, cât și partea rămasă neexecutată, de 7 luni și 25 de zile”, a adăugat instituția.

Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor atrag atenția că decizia instanței nu a modificat situația juridică a lui Nicolae Șepeli.

„Curtea de Apel nu a anulat hotărârea definitivă de condamnare, nu a anulat decretul de revocare a grațierii, nu a constatat stingerea restului de pedeapsă și nu a dispus liberarea persoanei”, mai arată sursa.

Potrivit evidențelor administrației penitenciare, Șepeli execută în prezent restul de pedeapsă de 7 luni și 25 de zile rezultat în urma revocării grațierii individuale. În același timp, acesta se află în arest preventiv într-un alt dosar penal.

Nicolae Șepeli este principalul suspect într-un dosar privind tentativa de asasinare a unor oficiali ucraineni. Acesta fusese condamnat anterior în Rusia pentru trafic de droguri, după care a fost transferat în Republica Moldova și grațiat de președinta Maia Sandu în anul 2022.

Potrivit procurorilor, Șepeli ar fi avut legături cu serviciile speciale ruse. La sfârșitul lunii februarie 2026, el a fost reținut împreună cu alte 11 persoane – cinci în Republica Moldova și șapte în Ucraina – în dosarul privind tentativa de asasinare a unor oficiali ucraineni. Ulterior, Maia Sandu a revocat decretul prin care îl grațiase.